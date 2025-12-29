Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Zöld Nap EgyesületAz év utolsó csapatépítő tréningje

2025. december 29., hétfő, Közélet

A kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület vezetősége az év utolsó csapatépítő tréningjét szervezte meg december 23-án a vállalkozói inkubátorházban az egyesület önkéntesei számára. A tréning interaktív előadásokat, csoportépítő és bemelegítő jégtörőket is tartalmazott.

  • Fekete Gábor előadást tart. Fotó: Zöld Nap Egyesület
Az idei év utolsó tréningje az azerbajdzsáni Lala Suleymanova és a helybeli Baliga Beáta ESC-önkéntes koordinálásával zajlott. A résztvevők kreatív, kommunikációs, csapatépítő, önismereti és mozgásos tevékenységek ötvözésével olyan játékokat sajátítottak el, amelyek nagyban hozzájárulnak a kommunikációs készségek és az egészség fejlesztéséhez, valamint a figyelem és a memória erősítéséhez. 

Ezt követően vetített képes bemutatókat tartottak. Fekete Gábor, a Sunny Moments cég tulajdonosa az élményszervező, ajándékozási vállalkozása rejtelmeibe engedett betekintést, a cég platformját is ismertetve. A kézdiszentléleki Venczel Tamás, a Zöld Nap Egyesület 2023. évi legaktívabb önkéntese a fotózásról tartott előadást. Tamás az utóbbi években amatőr fotósként is jelen van a székelyföldi eseményeken, programokon.

Az előadások sorát Ráduly Anett zárta, aki egy évet volt a budapesti Filantrópia Adományboltban ESC-önkéntes, és az ott szerzett tapasztalatokat, élményeket osztotta meg a fiatalokkal. Azért volt fontos ez a téma, mert jelenleg is van rá lehetőség, hogy egy fiatal két hónapot töltsön el önkéntesként az említett szervezetnél.

A csoportmunkák és az előadások egyaránt szerves részét képezték az évzáró programnak, ahol az önfejlesztésé volt a főszerep. Az eseményt közös fotózással és értékeléssel zárták. 

Szerző: Iochom István Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-29
