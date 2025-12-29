„Fontos, hogy mindenki számára világos legyen: pont úgy, ahogy 2025-ben, úgy 2026-ban sem fogunk egyetlen migránst sem beengedni Magyarországra, és más migránsaiért sem fizetünk egy forintot sem a magyarok pénzéből” – közölte tegnap Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere. Most még messzinek tűnik, de 2026 egyik legnagyobb csatája a magyarok lázadása lesz Brüsszel nyáron életbe lépő Migrációs Paktumával szemben – fogalmazott.

Hozzátette: ez az a rendelet, amely papíron arra hivatott, hogy hatékonyabbá tegye az európai menekült­ügyi rendszert, de gyakorlatban ez nem jelentene mást, mint kényszerhelyzetet Magyarország számára: fizess vagy befogadsz.

„Az teljesen egyértelmű, hogy ide egyetlenegy migránst sem engedünk be – ezt már ők is tudják –, de az egyenesen abszurd, hogy minket, magyarokat akarnak fizetésre kötelezni a migráció kapcsán” – fogalmazott Szijjártó Péter. „Minket, akik kerítést építettünk a saját költségünkön, és több mint tíz éve védjük az unió külső határát. Minket, akiket jelenleg is napi egymillió euróra bírságolnak csak amiatt, hogy nem engedjük be a migránsokat az országunkba” – jegyezte meg a tárcavezető.

Szijjártó Péter felhívta a figyelmet arra, hogy tőlünk nyugatra nem cselekedtek, és nem tudták vagy nem akarták magukat megvédeni a migránsoktól. „Ezek azok az országok, ahol oly mértékben romlott a biztonsági helyzet, hogy az már szétfeszíti a társadalmi kereteket, és ezért akarnak most a Migrációs Paktum keretében szabadulni a migránsoktól. Erre mondunk mi nemet 2026-ban, és szólunk már előre: Magyarország nem fogja végrehajtani a Migrációs Paktum intézkedéseit. Nem akarunk migránsokat, nem akarunk párhuzamos társadalmakat, és nem akarjuk terrorveszélyben tölteni a karácsonyi ünnepeket” – rögzítette a külgazdasági és külügyminiszter, hozzátéve: „ezek vagyunk mi”.