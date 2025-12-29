„A nehéz felfogású európai politikusok számára, akiknek, remélem, megmutatják ezt az interjút, megismétlem: nem kell attól tartani, hogy Oroszország bárkit is megtámad” – nyilatkozott. „Ha valakinek eszébe jut támadást indítani Oroszország ellen, a válasz megsemmisítő lesz” – tette hozzá az orosz diplomácia vezetője, emlékeztetve, hogy ezt korábban Vlagyimir Putyin orosz elnök is többször nyilvánosan kilátásba helyezte.

Lavrov méltatta Donald Trump amerikai elnöknek és csapatának az ukrajnai békés rendezés elérése érdekében tett erőfeszítéseit. Célként nevezte meg a további együttműködést az amerikai tárgyalókkal a konfliktus kiváltó okainak megszüntetésére irányuló, tartós megállapodások kidolgozásában. Megjegyezte, hogy ezzel szemben az ukrán vezetés és európai „kurátorai” nem mutatnak hajlandóságot konstruktív tárgyalásokra, és Kijev nem adja fel az arra irányuló kísérleteit, hogy megváltoztassa a fronton kialakult helyzetet, ahol a stratégiai kezdeményezés az orosz hadseregé. Lavrov az orosz békés lakosság terrorizálásával, a polgári infrastruktúra elleni szabotázsakciókkal vádolta meg az ukrán felet.

Kifogásolta, hogy szinte egész Európa – néhány kivételtől eltekintve – pénzeli és fegyverzi a kijevi rezsimet, és arról ábrándozik, hogy a szankciók nyomása alatt az orosz gazdaság összeomlik. Az amerikai kormányváltást követően Európa és az Európai Unió lett a béke fő akadálya. Nem titkolják az Oroszországgal való háború előkészítésére irányuló terveiket – hangoztatta. Emlékeztetett, hogy az Európai Unió nemrégiben sikertelenül kísérelte meg Kijevnek juttatni a Belgiumban befagyasztott orosz devizatartalékokat. Rámutatott, hogy a Nyugat továbbra is Oroszország elleni támadóeszközként használja fel Ukrajnát.