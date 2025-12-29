Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Thaiföld és KambodzsaÚjabb tűzszünet

2025. december 29., hétfő, Világfigyelő

Az Egyesült Államok üdvözölte szombaton a Thaiföld és Kambodzsa között ismét megszületett tűzszünetet, ami a határkonfliktus újbóli lezárását célozza.

  • Antonio Guterres. Fotó: Facebook / United Nations
    Antonio Guterres. Fotó: Facebook / United Nations

Marco Rubio amerikai külügyminiszter közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arra sürgette a két felet, hogy tartsák tiszteletben a harcok leállításáról szóló egyezség feltételeit, valamint teljes mértékben hajtsák végre a korábban Malajziában megkötött átfogó békemegállapodás pontjait.

A két délkelet-ázsiai ország közötti határvita miatt december 7-én kiújult fegyveres összecsapásokban a hivatalos bejelentések szerint Thaiföld oldalán 44 civil és 26 katona halt meg, míg Kambodzsa oldalán csak a civil áldozatok számát közölték, ami 30 halott és 90 sebesült.

A harcok elől a határ két oldalán több százezer embert költöztettek el az elmúlt hetekben.

Üdvözölte az új thai–kambodzsai tűzszünetet Antonio Guterres ENSZ-főtitkár is, aki pozitív lépésnek nevezte az egyezséget az egy tartós béke megteremtése felé vezető úton, valamint a béke elérése érdekében tett diplomáciai erőfeszítésekért elismerését fejezte ki Malajzia, Kína és az Egyesült Államok felé.

Thaiföld és Kambodzsa miniszterelnöke idén október 26-án írt alá békemegállapodást a malajziai Kuala Lumpurban Ibrahim Anwar maláj és Donald Trump amerikai elnök jelenlétében.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-29 08:00 Cikk megjelenítése: 104 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 545
szavazógép
2025-12-29: Világfigyelő - :

Szergej Lavrov: Oroszország válasza megsemmisítő lesz

Megsemmisítő választ fog adni Oroszország az ellene irányuló támadásra – figyelmeztetett Szergej Lavrov orosz külügyminiszter tegnap megjelent évértékelő interjújában.
2025-12-29: Belföld - :

Ismét halasztott az alkotmánybíróság (Speciális nyugdíjak)

Mára halasztotta az alkotmánybíróság a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó új törvénytervezettel kapcsolatos beadvány megvitatását. Ez már a második halasztás, és azért került rá sor, mert az ülés kezdete után egy órával szünetet tartottak, amelyről a testület négy tagja – a PSD által javasolt alkotmánybírók – nem tért vissza a terembe, és nélkülük nem volt meg a döntéshez szükséges létszám.
rel="noreferrer"