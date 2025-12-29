Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Foglyul ejtett igazságszolgáltatásA bírák hárítanak

2025. december 29., hétfő, Belföld

A bírák többsége szerint elsősorban a parlament passzivitásának következménye, hogy a büntethetőségek elévülése miatt a bíróságok az elmúlt időszakban számos vádlottat felmentettek, de jelentős tényezőként említik a nyomozások elhúzódását és az alkotmánybírósági döntések hatását is – derül ki a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) belső felméréséből, amelynek előzetes eredményeit az államelnöki hivatalnak, a kormánynak és az igazságügyi minisztériumnak is elküldték.

  • Lia Savonea, a legfelsőbb törvényszék elnöke, akit az igazságszolgáltatás központi irányítójának tartanak. Fotó: Facebook / Înalta Curte de Casație și Justiție
    Lia Savonea, a legfelsőbb törvényszék elnöke, akit az igazságszolgáltatás központi irányítójának tartanak. Fotó: Facebook / Înalta Curte de Casație și Justiție

Az igazságszolgáltatási rendszer problémáira vonatkozó felmérést a bírák körében végezték el, akik közül közel 2600-an válaszoltak (az aktív állomány 56,5 százaléka), és 98 százalékuk érzékelt az igazságszolgáltatás elleni „nyilvános kampányt” az elmúlt évben. A Recorder dokumentumfilmjében feltárt visszaélésekkel kapcsolatban a húsz kérdést tartalmazó kérdőívre válaszolók úgy vélekedtek, hogy a perekben ítélkező bírói tanácsok összetételének megváltoztatása nem tekinthető rendszerszintű problémának: mindössze egy válaszadó vélte úgy, hogy szándékos időhúzás volt a célja a bírócseréknek. A CSM bírói részlege ebből azt a következtetést vonta le, hogy a dokumentumfilmben feltárt esetek „elszigeteltek, nem általánosíthatók”.

A felmérésben részt vevő bírák ugyanakkor súlyos működési gondokról számoltak be: túlzott megterhelésről, személyzethiányról, kedvezőtlen informatikai és infrastrukturális feltételekről. Több mint 60 százalékuk jelezte, hogy a bírói és írnoki létszámhiány, valamint a 2026-ra tervezett versenyvizsgák felfüggesztése tovább rontja a helyzetet. A CSM bírói részlege szerint mindez a bírói hivatás vonz­erejének csökkenését vonja maga után. A testület közleménye arra figyelmeztet, hogy a bírák jogállásának folyamatos nyilvános megkérdőjelezése és hiteltelenítése miatt „hosszabb távon romolhat az igazságszolgáltatás minősége, mivel a legjobb jogi végzettségű fiatalok más pályát választanak”.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-29 08:00 Cikk megjelenítése: 185 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 545
szavazógép
2025-12-29: Belföld - :

Ismét halasztott az alkotmánybíróság (Speciális nyugdíjak)

Mára halasztotta az alkotmánybíróság a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó új törvénytervezettel kapcsolatos beadvány megvitatását. Ez már a második halasztás, és azért került rá sor, mert az ülés kezdete után egy órával szünetet tartottak, amelyről a testület négy tagja – a PSD által javasolt alkotmánybírók – nem tért vissza a terembe, és nélkülük nem volt meg a döntéshez szükséges létszám.
2025-12-29: Belföld - :

Hírsaláta

NINCS MINDENÜTT MEGSZORÍTÁS. Vegyes képet mutat az év vége a nagy állami vállalatok alkalmazottai számára: az Economedia beszámolója szerint egyes ágazatokban osztottak karácsonyi jutalmakat, másutt nem. A legbőkezűbb csomagot a Román Lottótársaság kínálta: az alkalmazottak 460 lej bruttó prémiumot kaptak, amelyhez további 900 lej bruttó összegű, az úgynevezett szociális alapból kifizetett ünnepi támogatás, valamint 50 lej ruházati hozzájárulás társult.
rel="noreferrer"