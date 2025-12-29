NINCS MINDENÜTT MEGSZORÍTÁS. Vegyes képet mutat az év vége a nagy állami vállalatok alkalmazottai számára: az Economedia beszámolója szerint egyes ágazatokban osztottak karácsonyi jutalmakat, másutt nem. A legbőkezűbb csomagot a Román Lottótársaság kínálta: az alkalmazottak 460 lej bruttó prémiumot kaptak, amelyhez további 900 lej bruttó összegű, az úgynevezett szociális alapból kifizetett ünnepi támogatás, valamint 50 lej ruházati hozzájárulás társult.

A dolgozók gyermekei fejenként 200 lejt kaptak. A CONPET olajtársaság alkalmazottai átlagosan 987 lej nettó prémiumban részesültek, emellett 300 lej nettó értékű ajándékpénzt kaptak, gyermekeik után pedig további 150 lejt fejenként. A vállalatnál a teljes karácsonyi juttatási csomag értéke meghaladta az 1,7 millió lejt. A Romgaz dolgozóinak 800 lejes juttatást fizettek ki, míg az alkalmazottak kiskorú gyermekei után fejenként 700 lej járt. A legtöbb olyan állami vállalat, amely adott valamilyen juttatást, 300–500 lej közötti összegnél húzta meg a határt, jellemzően ajándékutalványok formájában. Ezzel szemben több állami intézmény és vállalat dolgozói nem kaptak semmilyen pluszjuttatást 2025 decemberében. A Román Posta, a pénzügyi felügyelet (ASF), a Metrorex és a bukaresti tömegközlekedési vállalat (STB) egyaránt megerősítette, hogy nem tervezett év végi bónuszokat. Nem fizetett prémiumot az Exim Bank, a Transgaz és a Román Vízügyi Igazgatóság sem. Több vállalatnál – köztük a Román Lottótársaságnál, a Cupruminnál és a CNIR-nél – a vezérigazgatók és a felső vezetők nem részesültek karácsonyi prémiumban. Ezek a juttatások kizárólag az egyéni munkaszerződéssel rendelkező alkalmazottakat illetik meg a kollektív munkaszerződések alapján. (Maszol)

DIÁKOT PRÓBÁLT MEGERŐSZAKOLNI. Harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezték szombaton a câmpinai Vasile Lascăr rendőrképző iskola egyik alkalmazottját, akit egy diák ellen elkövetett nemi erőszak kísérletével gyanúsítanak. A 49 éves férfi a kisegítő személyzet tagja. A nyomozás folytatódik. (Agerpres)

GYENGE AZ ÜNNEPI VENDÉGFORGALOM. Idén nemcsak a hó hiányzott karácsonykor, hanem a vendégek is a szálláshelyekről, a szállásadók szerint az emberek a jelenlegi gazdasági körülmények között már nem hajlandóak ugyanazt az összeget kifizetni egy karácsonyi kiruccanásra, mint korábban. Az áram drágult, a közalkalmazottak üdülési utalványainak összege pedig csökkent idén, így nem is csoda, hogy egyes apartmantulajdonosok már hajlandóak alkura bocsátani az áraikat. Tucatnyi szálláshely a Prahova-völgyben és Brassó környékén karácsony napján is üresen állt, és még mindig vendégekre vár, habár az előző években a szállodák és panziók Szinaja, Bușteni, Azuga, Predeál és Brassópojána területén folyamatosan a 90%-os teltséggel üzemeltek. Hogy megpróbálják mégis bevonzani a látogatókat, a nagyobb szállodák az utolsó pillanatban kedvezményeket kínáltak, a villák és panziók tulajdonosai pedig hajlandóak voltak az árakat alkura is bocsátani, csak hogy ne maradjanak üresen a szobáik. Egy apartmantulajdonos egy online csoportba írva próbált megoldást keresni: „Kérem, hívjanak vagy küldjenek privát üzenetet, és mondják el, mennyit tudnak fizetni 3–4 éjszakára. Én megpróbálom biztosítani a szükséges kedvezményeket.” (Transtelex)