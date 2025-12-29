Elkészítése. A poronyó tésztához a lisztet egy dagasztótálba szitáljuk, hozzáadjuk a cukrot és a sót, majd a vajjal gyors mozdulatokkal elmorzsoljuk. Beletesszük a tojássárgájákat, és sima, könnyen nyújtható tésztát gyúrunk belőle. Az így nyert tésztát kinyújtjuk, belesimítjuk egy sütőpapírral bélelt tepsibe, megkenjük a finom, savanykás lekvárral, majd felhasználásig félretesszük.

A diós piskótaréteghez a tojásfehérjét kevés cukorral kihabosítjuk, majd a cukrot apránként adagolva hozzá kemény habbá verjük. Végül kanalanként adagolva, óvatosan, figyelve arra, hogy a habot ne törjük össze, beleforgatjuk a darált diót is. A masszát a lekváros poronyó tésztára simítjuk, majd 180 Celsius-fokra hevített lerben kb. 15–20 perc alatt megsütjük. Ha megsült, óvatosan lapítóra borítjuk, majd rögtön átfordítjuk egy rácsra, hogy a diós réteg ne sérüljön a tetején. Hagyjuk teljesen kihűlni.

A piskótához előbb a megszitált lisztben elkeverjük a sütőport – felhasználásig félretesszük. Ezután a tojásokat szétválasztjuk, a fehérjékből a cukrot apránként hozzáadva kemény habot verünk, majd egyenként belekeverjük a tojássárgájákat is.

Az így nyert habtömegbe óvatosan, lentről felfelé ívelő mozdulatokkal beleforgatjuk a sütőporos lisztet is, majd ugyanazt a tepsit, amelyben sült a poronyó tészta, újra kibéleljük sütőpapírral, és belesimítjuk a piskótatésztát. 180 Celsius-fokra hevített sütőben kb. 30 perc alatt – az első 10 percben alulsütési fokozaton, a továbbiakban alul-felül sütésen – tűpróbáig sütjük. Ha megsült, rácsra borítjuk és hagyjuk teljesen kihűlni. A kihűlt piskótát szintén megkenjük finom, savanykás lekvárral, majd rátesszük a szintén kihűlt dióhabos poronyó tésztát. A kész süteményt néhány órát pihentetjük, majd 6–7 cm hosszú, kb. ujjnyi széles szeletekre vágjuk.

Kitűnő vendégváró, de bármilyen ünnepi alkalomkor asztalra tehető. A sütemény könnyen szállítható is.

Mennyiség: 1 adag

Elkészítési idő: 1,5 óra

