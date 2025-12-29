A nap fotója

Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
    Kántálók az árkosi éjszakában. Fotó: Bordás Attila
Mit süssünk ma? (Marika diósa)

Hozzávalók: a poronyó laphoz: 20 dkg liszt, 15 dkg vaj, 2 dkg cukor, 3 tojássárgája, csipetnyi só; a diós piskótaréteghez: 14 dkg darált dió, 20 dkg cukor, 3 tojásfehérje, csipetnyi só; a piskótához: 4 tojás, 14 dkg cukor, 7 dkg liszt, csipetnyi só, ½ tasak sütőpor; 1 befőttesüveg (kb. 3–4 dl) finom, savanykás lekvár.
2025-12-29: Sport - Miska Brigitta:

Szőnyi Ferenc inspiráló története

A Fitness Tribe Egyesület szervezésében karácsony előtt öt erdélyi városban, Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen és Kolozsváron láthatták az érdeklődők a Szőnyi Ferenc – TransCanada Ultra dokumentumfilmet, amely a komáromi ultratriatlon-világbajnok legutóbbi emberfeletti teljesítményét mutatja be. A 61 éves vasember a világon negyedikként teljesítette a Kanadában rendezett 12 500 kilométeres kerékpárversenyt, amelyen 45 nap alatt ért célba, közel hat nappal megjavítva a korábbi rekordot. A vetítéseket minden helyszínen inspiráló beszélgetés követte, ahol a Racemachine mesélt a megpróbáltatásokról és a kilátástalan pillanatokról, bizonyítva, hogy a nehézségek nem akadályok, hanem lehetőségek a fejlődésre.
