A nap fotója

Következő írásunk

A Fitness Tribe Egyesület szervezésében karácsony előtt öt erdélyi városban, Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen és Kolozsváron láthatták az érdeklődők a Szőnyi Ferenc – TransCanada Ultra dokumentumfilmet, amely a komáromi ultratriatlon-világbajnok legutóbbi emberfeletti teljesítményét mutatja be. A 61 éves vasember a világon negyedikként teljesítette a Kanadában rendezett 12 500 kilométeres kerékpárversenyt, amelyen 45 nap alatt ért célba, közel hat nappal megjavítva a korábbi rekordot. A vetítéseket minden helyszínen inspiráló beszélgetés követte, ahol a Racemachine mesélt a megpróbáltatásokról és a kilátástalan pillanatokról, bizonyítva, hogy a nehézségek nem akadályok, hanem lehetőségek a fejlődésre.