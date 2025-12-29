Szőnyi Ferenc inspiráló története

A Fitness Tribe Egyesület szervezésében karácsony előtt öt erdélyi városban, Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen és Kolozsváron láthatták az érdeklődők a Szőnyi Ferenc – TransCanada Ultra dokumentumfilmet, amely a komáromi ultratriatlon-világbajnok legutóbbi emberfeletti teljesítményét mutatja be. A 61 éves vasember a világon negyedikként teljesítette a Kanadában rendezett 12 500 kilométeres kerékpárversenyt, amelyen 45 nap alatt ért célba, közel hat nappal megjavítva a korábbi rekordot. A vetítéseket minden helyszínen inspiráló beszélgetés követte, ahol a Racemachine mesélt a megpróbáltatásokról és a kilátástalan pillanatokról, bizonyítva, hogy a nehézségek nem akadályok, hanem lehetőségek a fejlődésre.

Negyvenöt nap

A TransCa­nada Ultra a világ legkeményebb és leghosszabb önellátó kerékpárversenye, amely az észak-amerikai országot járja keresztül északról délre, nyugatról keletre. A rajt június 8-án Kanada északnyugati végén, Yukon fővárosában, Whitehorse-ban volt, a cél pedig a legkeletibb részén, az új-fundlandi St. John’sban található. A film nem csupán a fizikai kihívásokat követi végig, hanem a belső harcokat, az elszántság töréspontjait és mindazt, amit egy ekkora vállalás mentálisan és emberileg jelent. Szőnyi Ferenc mindennap maga gondoskodott a szállásáról, étkezéséről, a kerékpár javításáról és az útvonaltervezésről. Az érzelmi hullámvasút teljesen magával ragadja a nézőt, együtt fázik és szorong a túlélésért küzdő főhőssel, aki annyira biztos volt abban, hogy 45 nap alatt teljesíti a megmérettetést, hogy a hazafelé tartó repülőjáratra már előre megvette a jegyét.

Az aktív sportolással 43 évesen megismerkedő komáromi vasember a viadalt feldolgozó filmben azzal indít: eleinte csak arra volt kíváncsi, hogy hányadik oszlopig fut el egy lendülettel, és hogy másnap ennél megpróbáljon többet teljesíteni, amiből mára az lett, hogy ultraversenyek során ért el elképesztő eredményeket mind futásban, mind a nagy szerelmének tartott kerékpározásban. A kanadai „őrületre” tavaly akadt rá, és nagy mosoly közepette jelentette be a feleségének, hogy megvan a következő álom – amire ezúttal párja nem kísérheti el, mivel az szabályba ütközne.

A dokumentumfilmben feltárul egy elképesztő megpróbáltatás, amely a túlélésről szól. Az ember egyedül van a természetben, ahol először a vadon kihívásaival, majd a civilizáció nyújtotta problémákkal küzd, hiszen az országutakon haladva a több tíz tonnás tehergépkocsik néhány centire húztak el mellette, ráadásul közel 90 ezer méter emelkedővel is meg kellett küzdenie. „Hogy miért vágok bele? Mert ez nem csak egy kerékpárverseny. Ez egy fizikai, mentális és logisztikai túlélőtúra – amilyen még nem volt az életemben. A határaimat már sokszor feszegettem, de ez egy teljesen új szint. Ez egy túlélőtúra, ahol az emberi kitartás, önismeret és alkalmazkodóképesség határáig kell elmenned – és talán még azon is túl” – írta még az indulást megelőzően.

A verseny során gumidefekt és váltógond nehezítette a haladását, illetve medvékkel és farkasokkal is találkozott. Fotó: Facebook / Szőnyi Ferenc - versenynapló

Legyen miről beszélgetni

Szőnyi Ferenc 2007-ben, 43 évesen kezdett sportolni, két esztendővel később ultratriatlon-világbajnok lett. Már az elején a nagy feladatokat, a hosszú távú futó- és kerékpárversenyeket kereste, aztán belekezdett a triatlonozásba – bár első megmérettetésére még úgy nevezett be, hogy jóformán úszni sem tudott –, azon belül is a vasemberek közé szeretett volna bekerülni. Első dupla Ironman versenyén 2008-ban már a negyedik helyen ért célba, viszont még ugyanebben az évben Mexikóban a tízszeres távon dobogós lett. A következő évben visszatérve ide már világbajnoki címet ünnepelhetett, ráadásul rekordot döntve.

Ez csak a kezdet volt, hiszen ezt követően 3000 mérföldön keresztül szelte át Amerikát, majd Mexikóban az Ironman verseny 20-szoros távján szerzett első helyet, ugyanakkor negyedik volt a 24 órás kerékpárversenyen Le Mans-ban, 2013-ban pedig 30-szoros távot abszolvált, 30 napon át egy Ironman viadalt – 3,8 km úszás, 180 km kerékpározás és 42 km futás – teljesítve a második helyen zárt a győri Rokop József mögött.

Az ultrasportoló Sepsiszentgyörgy főterén. Fotó: Kocsis Boldizsár János

A 2018-ban a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett Szőnyi Ferenc 2015-ben harmadik lett a Himaláján rendezett La Ultra – The High megmérettetésen, ahol közel 6000 méter magasra is fel kell futni, és ahol a levegő oxigéntartalma a normális érték felét sem éri el, a 2000 méteres szintkülönbség során pedig mínusz 10 és plusz 40 fok közötti hőmérséklet-ingadozás is tapasztalható. 2017-ben 480 kilométeres erőpróbát nyert a Himaláján, 2018-ban a tízszeres távon lett bajnok New Orleansban, 2019-ben futva teljesítette az El Camino 780 kilométeres távját, majd ugyanebben az évben másodszor teljesítette a 20-szoros Ironman versenyt, a világon elsőként.

A 61 éves ultrasportoló úgy fogalmazott: „egy kicsit már érzem a lassulást, de szeretem úgy megélni az életemet, hogy legyen miről beszélgetni”. Szerinte, amit művel, az „egy életforma, amiben nem lehet megalkudni”. Úgy gondolja, a motiváció nemcsak a sportban elengedhetetlen, hanem az életben és az emberekkel való viszonyában is, ebben látja saját erősségét, amivel „ügyesen kendőzi a testi adottságait”. Saját magával kapcsolatban kiemelte, visszaél az élet adta képességeivel, azonban semmiben nem különleges, nincsenek sem rövid, sem hosszú távú speciális képességei, ám összességében nézve valami nagyon jó kombináció jön össze.

Lászlóffy Loránd, a Fitness Tribe elnöke és Szőnyi Ferenc a sepsiszentgyörgyi moziban. Fotó: Your creative SIDE

Körbetekerni Ausztráliát

Szőnyi Ferenc számtalanszor látta már a dokumentumfilmet, viszont minden alkalommal megkönnyezi. Elérzékenyülve mondta, nagyszerű érzés volt számára az erdélyi magyar közösséggel találkozni. Miután hazatért Kanadából, mindent elajándékozott, amit a TransCanada Ultra teljesítése alatt hordott, azonban a hátizsákját megtartotta, mert érzelmileg kötődik hozzá. Elmesélte, akkor ismerkedett meg a sporttal, amikor hullámvölgyben érezte az életét. Szerinte a sportoló számára a legfontosabb a fegyelem, a következetes munka és az alázat, most is lelkes amatőrnek vallja magát, aki a mindennapokból lop időt arra, hogy edzhessen. Kiemelte, a sportolóvá válás rögös út, a sikere egyik kulcsának azt tekinti, hogy gyorsan alkalmazkodik a teste a kihívásokhoz.

Már megvannak a következő célok és tervek: 2026-ban rajthoz áll a SUGÁS24H hatodik kiírásán, amivel a fő versenyére szeretné felépíteni magát. „Vannak álmaim, szeretném körbebiciklizni Ausztráliát. Nagyon szép és elképesztő, több mint 14 000 kilométeres táv. Van szabályrendszer, amelynek meg kell felelni, a filmforgatás kérdése is felmerül, el is kell jutni oda, ehhez pedig nagyon sok munka szükséges. Jövő augusztusban utaznék, majd segítő nélkül teljesíteném az eltervezett útvonalat. 45 nap a földrész körbetekerésének rekordja, ám szentül hiszem, hogy ebből lefaraghatok. Az a sajnálatos helyzet, hogy 61 éves vagyok, és nem leszek fiatalabb, ketyeg az óra” – fogalmazott nevetve.