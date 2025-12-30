Zene ÖSSZTOSZTERON-KONCERT. Ma 20.30 órától Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében a megyeszékhelyi társulat színész-zenekara tart év végi koncertet. Színpadra lépnek a tarsulat tagjai, valamint Szőcs Botond (zongora), Gáspár Álmos és Gerebenes Ede (gitár), Éltes Áron (szaxofon), Ráduly Zsófi (hegedű). Jegyek a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon vásárolhatók.

Színház

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház Marc Camoletti Hatan pizsamában című vígjátéka Kolcsár József rendezésében a Vigadó Művelődési Központban ma 18 órától látható. A vígjátékot december 31-én, szerdán 18 órától és január 3-án 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében, 10-én 19 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Központ nagytermében a Kosztándi Jenő-bérleteseknek, január 12-én 19 órától Brassóban a Redut Kulturális Központban, január 26-án 19 órától pedig a Vigadó Művelődési Központ nagytermében a Boér Géza-bérletes nézőknek játssza a kézdivásárhelyi színház. Jegyek az in-time.hu oldalon, a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon vásárolhatók.

ÖRKÉNY ISTVÁN SZÍNHÁZ. Egy legendás színészt, a száz éve született Darvas Ivánt ismerheti meg közelebbről a sepsiszentgyörgyi közönség a budapesti Örkény István Színház A Darvas című előadásából, melyet január 7-én, szerdán 19 órától láthatnak az érdeklődők a Tamási Áron Színház nagytermében. A színész alakját a maga jogán szintén közismert magyarországi művész, Gálffi László idézi meg a színpadon, aki hajdan együtt játszott az előadásban felidézett színész­óriással.

A SZÉKELY GÓBÉK Telik az üdő című humoros előadásukat január 10-én és 11-én 19 órától játsszák a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Jegyek december 30-án és január 6-án 16–17 óráig kaphatóak az Andrei Mureșanu Színháznál 50 lejért (csak készpénzes fizetés lehetséges). Telefon: 0745 589 214, 0746 208 811.

Kiállítás

MAGMA. Sepsiszentgyörgyön a Robert Gutowski Architects építésziroda kiállítása december 30-án, 31-én, január 3-án, 4-én, 8-án és 9-én 11–19 óráig látogatható a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérben.

EGYÉNI KIÁLLÍTÁS. A kovásznai Kádár László Képtárban meghosszabbított programmal, 2026. február 6-ig látogatható Howard Weaver angol festőművész Here And There című egyéni kiállítása. Jelentkezés, további információ a 0762 674 516-os telefonon.

KÖZÖS FOTÓKIÁLLÍTÁS. Bede Erika és Csata Zoltán közös fotókiállítása meghosszabbított programmal, 2026. február 6-ig tekinthető meg a Kovásznai Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa-termében. Jelentkezés, további információ a 0762 674 516-os telefonszámon.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 11 órától SpongyaBob: Kalózkaland magyarul beszélő és 15.15-től románul beszélő, 11.15-től Zootropolis 2. (magyarul beszélő), 16 órától Karácsonyi egércsata (magyarul beszélő), 17 órától Avatar: Tűz és Hamu román feliratos és 19.45-től magyarul beszélő, 17.30-tól Szenvedélyes nők (magyar vígjáték), 20.35-től Egykutya (magyar filmdráma). Honlap: artacinema.ro.

Erasmus program fiataloknak

Angolul jól tudó fiataloknak egy újabb lehetőséget kínál a Zöld Nap Egyesület, hogy kipróbálhassák magukat. 16 évnél idősebb, de még a 31. életévet be nem töltött fiatalokat várnak, akik szívesen ellátogatnának Németországba, hogy ott más fiatalokkal találkozhassanak a CSI – Create Share Inspire címmel induló ifjúsági csereprogramban. A program az Erasmus+ program résztámogatásával valósul meg 2026. február 15. és 22. között német, horvát, macedón és székelyföldi fiatalokkal. Az ificserével a szervezők célja, hogy elősegítsék a fiatalok fejlődését a digitális korban, lehetővé téve, hogy megszerezzék azokat az eszközöket, készségeket, amiknek a segítségével sokkal hatékonyabbak lesznek a mindennapi életben és a karrierjük építésében is. Bővebben a zoldnap.info-n.

Hitvilág

SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. Szilveszter napján 18 órától kezdődik az év végi hálaadó szentmise és egyben a beszámoló az elmúlt esztendőről a sepsiszentgyörgyi belvárosi templomban. 31-én 23.45-től nyitva lesz a templom, ha valaki éjfélkor a templomban szeretne imádkozni.

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai templomban december 31-én 18 órától év végi hálaadó szentmisével ünnepelnek. 21 órától imádságban és böjtben virrasztást tartanak az altemplomban az Élet a Lélekben közösség szervezésében. 23.45-től hálát adnak az elmúlt évért és imádsággal köszöntik az új esztendőt. Január 1-jén 11 és 18 órától lesz szentmise a templomban.

ILLYEFALVA. Az illyefalvi katolikus templomban december 31-én az év végi hálaadó szentmise 18 órától; január 1-jén Szűz Mária, Isten anyjának ünnepén 11 órától kezdődik a szentmise.

Megjelent

Megjelent a Várad folyóirat decemberi száma, amely megújult szerkesztői csapattal, gazdag tartalommal és időszerű anyagokkal várja olvasóit. Debreczeny György ironikus-játékos darabjai mellett B. Mihály Csilla meghitt karácsonyi verseivel és Kolev András filozofikus hangvételű költeményeivel találkozhatunk. István Zsuzsanna Öreg csont című karácsonyi írása az öregedésről, magányról szól. A prózai anyagok közül kiemelkedik Bán László Állatmesék című írása, amely Voltaire szellemében bizonyítja: a beszéd híján sem hiányzik az értelem. Majoros Enikő A kis sete című szövege gyermekkori traumákkal, a balkezesség megbélyegzésével kapcsolatos. A Tóth Hajnal által jegyzett színházi krónika Martin McDonagh Leenane szépe című drámájának nagyváradi előadását elemzi, míg Szombati-Gille Tamás a Jó kutya című horrort, Lencar Péter pedig A rend című thrillert veszi górcső alá. Külön figyelmet érdemel a Holló Csejtei Kinga képzőművésszel készült interjú, amely betekintést enged a művésznő sokszínű világába, a lókutyák bűvkörébe. Visky István egyháztörténeti tanulmánya a pietizmus sajtótörténeti hatásáról tudományos igényességgel tár fel eddig kevéssé ismert összefüggéseket, míg Fried Noémi Lujza írása a Bihar megyei könyvtár legfrissebb magyar nyelvű beszerzéseit mutatja be. A Várad decemberi, idei utolsó számának illusztrációi Holló Csejtei Kinga képzőművész alkotásai. Az előfizetésekkel kapcsolatban a varadszerkesztoseg@gmail.com e-mail-címen kérhető tájékoztatás.

Röviden

NYITVATARTÁS A MÚZEUMBAN. A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum ma, 31-én, szerdán, illetve január 3-án, szombaton és 4-én, vasárnap 9–14 óráig várja a látogatókat. Honlap: sznm.ro.

AUTÓBUSZ MADÉFALVÁRA. A Sepsiszéki Székely Tanács 2026. január 7-én autóbuszt indít Madéfalvára. A marosvásárhelyi előadás objektív okok miatt elmarad. Az utazás ingyenes. Jelentkezni az SZNT székházában (Konsza Samu utca 21. szám munkanapokon 9–13 óra között, valamint a 0757 809 126-os telefonon).

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma a Grigore Bălan tábornok úti Dr. Max (0752 068 364) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Ambrózia I. patika (0267 360 608) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön ma és szerdán 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.