Elhalálozás
Isten akaratában megnyugodva, mégis fájdalommal teli szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szerető édesapa, nagytata, sógor, jó szomszéd, kolléga és barát, a bölöni születésű sepsiszentgyörgyi
BORKA MIHÁLY
életének 81. évében
csendesen megpihent.
Drága halottunk földi maradványait 2025. december 31-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a szemerjai új református temetőben unitárius szertartás szerint.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emléke legyen áldott,
pihenése békés.
A gyászoló család
1120703
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
SUCIU AUREL
életének 76. évében türelemmel viselt, hosszú betegség után örökre megpihent.
Temetése 2025. december 30-án 13 órakor lesz a közös temető ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emlékét szívünkben
örökre megőrizzük.
A gyászoló család
4336023
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
KARSAI JENŐ
életének 57. évében
2025. december 23-án
csendesen eltávozott.
Temetése december 30-án 13 órakor lesz a szemerjai református ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4336025
Részvét
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak
FORRÓ JUDIT elhunyta alkalmából. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Az 1953-ban végzett
osztálytársai
4336020
Köszönet
Hálával telt szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik NÉMET GYULA temetésén megjelentek, együttérzésüket, részvétüket bármilyen formában eljuttatták, ezzel fájdalmunkat enyhítették.
Özvegye és hozzátartozói
1120701
Megemlékezés
Hálával és szeretettel emlékezünk drága szüleinkre, a rétyi VARGA ILONÁRA és
id. VARGA GYULÁRA haláluk 20., illetve 11. évfordulóján. Emlékük szívünkben
örökre megmarad.
Csendes álmuk fölött őrködjön az örök szeretet.
Nyugodjanak békében.
Szeretteik
4336003
Fájó szívvel emlékezünk
id. MOLNÁR REZSŐRE halálának 13. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4336031
Szeretettel és hálával gondolok édesanyámra, a bikfalvi születésű sepsiszentgyörgyi VARGA ROZÁLIÁRA
halálának 10. évfordulóján. Nyugodj békében,
drága édesanyám.
Leánya, Gabika
5229/b
Hiányát mindennap érezve, jóságát és szeretetét szívembe zárva emlékezem drága jó édesapámra, az uzoni
id. VÁNCSA JÁNOSRA halálának 27. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető leánya
4335932
„A halott, akit szerettünk, nem olyan emlék, amely árnyékot vetne ránk, élőkre, hanem fényes, szelíd és ragyogó.” (Szabó Magda)
Hálával és szeretettel emlékezünk drága elhunyt szeretteinkre, VÁNTSA DEZSŐ református lelkipásztorra, nejére, ANTALFFY MÁRIÁRA, valamint GERENDI LŐRINCRE. Nyugodjanak békében.
A család
4335970
Hiánya fájdalmas, mégis hálát érzünk: hálát azért az időért, melyet együtt tölthettünk, a szavakért, amelyeket nekünk adott. Fájó szívvel emlékezünk a sepsikőröspataki
KISS LEVENTÉRE halálának hatodik évében.
Szívünkben velünk maradsz.
Szerettei
4336027
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.