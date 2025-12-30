Elhalálozás

Isten akaratában megnyugodva, mégis fájdalommal teli szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szerető édesapa, nagytata, sógor, jó szomszéd, kolléga és barát, a bölöni születésű sepsiszentgyörgyi

BORKA MIHÁLY

életének 81. évében

csendesen megpihent.

Drága halottunk földi maradványait 2025. december 31-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a szemerjai új református temetőben unitárius szertartás szerint.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emléke legyen áldott,

pihenése békés.

A gyászoló család

1120703

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

SUCIU AUREL

életének 76. évében türelemmel viselt, hosszú betegség után örökre megpihent.

Temetése 2025. december 30-án 13 órakor lesz a közös temető ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emlékét szívünkben

örökre megőrizzük.

A gyászoló család

4336023

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

KARSAI JENŐ

életének 57. évében

2025. december 23-án

csendesen eltávozott.

Temetése december 30-án 13 órakor lesz a szemerjai református ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4336025

Részvét

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak

FORRÓ JUDIT elhunyta alkalmából. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Az 1953-ban végzett

osztálytársai

4336020

Köszönet

Hálával telt szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik NÉMET GYULA temetésén megjelentek, együttérzésüket, részvétüket bármilyen formában eljuttatták, ezzel fájdalmunkat enyhítették.

Özvegye és hozzátartozói

1120701



Megemlékezés

Hálával és szeretettel emlékezünk drága szüleinkre, a rétyi VARGA ILONÁRA és

id. VARGA GYULÁRA haláluk 20., illetve 11. évfordulóján. Emlékük szívünkben

örökre megmarad.

Csendes álmuk fölött őrködjön az örök szeretet.

Nyugodjanak békében.

Szeretteik

4336003

Fájó szívvel emlékezünk

id. MOLNÁR REZSŐRE halálának 13. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4336031

Szeretettel és hálával gondolok édesanyámra, a bikfalvi születésű sepsiszentgyörgyi VARGA ROZÁLIÁRA

halálának 10. évfordulóján. Nyugodj békében,

drága édesanyám.

Leánya, Gabika

5229/b

Hiányát mindennap érezve, jóságát és szeretetét szívembe zárva emlékezem drága jó édesapámra, az uzoni

id. VÁNCSA JÁNOSRA halálának 27. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető leánya

4335932

„A halott, akit szerettünk, nem olyan emlék, amely árnyékot vetne ránk, élőkre, hanem fényes, szelíd és ragyogó.” (Szabó Magda)

Hálával és szeretettel emlékezünk drága elhunyt szeretteinkre, VÁNTSA DEZSŐ református lelkipásztorra, nejére, ANTALFFY MÁRIÁRA, valamint GERENDI LŐRINCRE. Nyugodjanak békében.

A család

4335970

Hiánya fájdalmas, mégis hálát érzünk: hálát azért az időért, melyet együtt tölthettünk, a szavakért, amelyeket nekünk adott. Fájó szívvel emlékezünk a sepsikőröspataki

KISS LEVENTÉRE halálának hatodik évében.

Szívünkben velünk maradsz.

Szerettei

4336027