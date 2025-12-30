Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elhalálozás

2025. december 30., kedd, Elhalálozás

Elhalálozás

Isten akaratában megnyugodva, mégis fájdalommal teli szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szerető édesapa, nagytata, sógor, jó szomszéd, kolléga és barát, a bölöni születésű sepsiszentgyörgyi
BORKA MIHÁLY
életének 81. évében 
csendesen megpihent.
Drága halottunk földi maradványait 2025. december 31-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a szemerjai új református temetőben unitárius szertartás szerint.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emléke legyen áldott, 
pihenése békés.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
SUCIU AUREL
életének 76. évében türelemmel viselt, hosszú betegség után örökre megpihent.
Temetése 2025. december 30-án 13 órakor lesz a közös temető ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emlékét szívünkben 
örökre megőrizzük.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
KARSAI JENŐ
életének 57. évében
2025. december 23-án 
csendesen eltávozott.
Temetése december 30-án 13 órakor lesz a szemerjai református ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
Részvét

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak 
FORRÓ JUDIT elhunyta alkalmából. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Az 1953-ban végzett
osztálytársai
Köszönet
Hálával telt szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik NÉMET GYULA temetésén megjelentek, együttérzésüket, részvétüket bármilyen formában eljuttatták, ezzel fájdalmunkat enyhítették.
Özvegye és hozzátartozói
Megemlékezés

Hálával és szeretettel emlékezünk drága szüleinkre, a rétyi VARGA ILONÁRA és 
id. VARGA GYULÁRA haláluk 20., illetve 11. évfordulóján. Emlékük szívünkben
örökre megmarad. 
Csendes álmuk fölött őrködjön az örök szeretet. 
Nyugodjanak békében.
Szeretteik
Fájó szívvel emlékezünk 
id. MOLNÁR REZSŐRE halálának 13. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
Szeretettel és hálával gondolok édesanyámra, a bikfalvi születésű sepsiszentgyörgyi VARGA ROZÁLIÁRA 
halálának 10. évfordulóján. Nyugodj békében, 
drága édesanyám.
Leánya, Gabika
Hiányát mindennap érezve, jóságát és szeretetét szívembe zárva emlékezem drága jó édesapámra, az uzoni 
id. VÁNCSA JÁNOSRA halálának 27. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető leánya
„A halott, akit szerettünk, nem olyan emlék, amely árnyékot vetne ránk, élőkre, hanem fényes, szelíd és ragyogó.” (Szabó Magda) 
Hálával és szeretettel emlékezünk drága elhunyt szeretteinkre, VÁNTSA DEZSŐ református lelkipásztorra, nejére, ANTALFFY MÁRIÁRA, valamint GERENDI LŐRINCRE. Nyugodjanak békében.
A család
Hiánya fájdalmas, mégis hálát érzünk: hálát azért az időért, melyet együtt tölthettünk, a szavakért, amelyeket nekünk adott. Fájó szívvel emlékezünk a sepsikőröspataki 
KISS LEVENTÉRE halálának hatodik évében. 
Szívünkben velünk maradsz.
Szerettei
