Van egy olyan mondás, hogy csúf, mint a kölcsönkérés. Ezt most igyekeznek megcáfolni azok, akik nagyszerű dolognak tartják a férjek kölcsönkérését, kölcsönadását. Persze a másik mondás is érvényes ez esetben, mármint az, hogy kölcsönpohár visszajár, csak nehogy a kölcsönpohár, míg odavolt, eltört volna.

Az Eurostat jelentése szerint Lettországban a nők aránya 15,5 százalékkal nagyobb a teljes lakosságban, mint a férfiaké, sőt, a 65 éven felüliek között kétszer annyi a nő, mint a férfi. Ezért Lettországban virágzó üzlet lett a lett férjek kölcsönadása. De ez más országokban is megtörténik, és a kölcsönadott férjek kérésre különféle szolgáltatásokat nyújtanak, amivel szép pénzt lehet keresni. Társasági oldalakon lehet bérelni „aranykezű férfiakat”, akik például vízvezeték-szerelést, asztalosmunkát, mindenféle javításokat el tudnak végezni, sőt, még egy tévét is fel tudnak szerelni a falra. (Az is lehet, hogy falra másznak mérgükben, mert kölcsönadták őket.)

De hogyan is jutottak a hölgyek ilyen kényszerhelyzetbe, hogy kölcsönférjre fanyalodjanak? Bizony csakis a férfiak miatt. Az az igazság, hogy a férfiak sokkal egészségtelenebb életmódot folytatnak, mint a nők. Háromszor többen vannak kitéve a dohányzás ártalmainak, ráadásul hajlamosabbak az elhízásra, vagy már készen elhízottak. Gyakrabban isznak alkoholt, és kevésbé vigyáznak egészségükre, mint a nők, és mindezek miatt hamarabb el is patkolnak. Aztán látván, hogy milyen férjek vannak, sokan nem is akarnak férjhez menni, hanem inkább pénzért kibérelik, kölcsönkérik mások férjét néhány órára vagy egy napra, és elvégeztetnek velük különféle házi- vagy javítási munkákat. Még az is előfordulhat, hogy ha egy asszonynak egy lusta, semmirevaló férje van, aki nem akar otthon semmit mozdítani, kénytelen más férjéhez fordulni segítségért.

A bérbe adott férjet, hogy szívesebben menjen kölcsönbe, azzal tudja biztatni felesége, hogy új kihívások várnak rá, és nem lesz az a monoton, megszokott munka számára, mint az, amit otthon szokott végezni (mert például kutyát is kell sétáltatni, és nekik otthon csak macskájuk van). Ajánlatos megmondani a férjnek jó előre azt is, hogy az egyezség szerint pontosan milyen munkát is kell elvégeznie a bérlőnél. Arról senki nem beszél, hogy mi történik, ha netán egyéb­re is felkéri a bérbe vevő hölgy, olyasmire, amit magától soha nem árulna el a feleségnek – akkor vajon a bérbe adott férj elvégezheti-e feketén a pluszmunkát?

Aztán a bérlő hölgytől meg kell kérdezni, hogy van-e tapasztalata a férfiakkal, esetleg el kell mondani, hogy milyen rossz szokásai vannak. Például megnézi futballcsapatának meccsét, és olyankor sörözni is szokott. Bár, ha a bérlőnek volt egy ilyen férje, akkor szokva lehet az ilyesmihez. Arról nem tesznek említést a tanulmányok, hogy mi történik, ha a férjkölcsönkérő arról érdeklődik, a férj hogyan viselkedik az ágyban, mármint nem horkol-e.

Azért is jó az ilyen bérbeadás, hogy a bérbe adó feleség közben odahaza ki tudja pihenni magát, vagy tud pletykálkodni barátnőivel, ugyanis ha otthon van a férje, esetleg rossz szemmel néz rá, hogy miközben a férj mos, főz, takarít, addig a feleség szórakozik. Ez sokszor fordítva is előfordulhat.

A brit The Sun kiadvány szerint Dániában is vannak hasonló gondok. Egyik interjúalany hölgy azt mesélte, hogy kollégái 98 százaléka nő, és jó lenne, ha az egyensúly miatt több férfi alkalmazott lenne. „Kolléganőim ezért külföldre mentek, hogy ott szerető szívre leljenek” – mondta. Az Egyesült Államokban egy feleség céget alapított, amelynek neve: „Béreld ki ügyes (mindenre alkalmas) férjemet.” Lefesti a kerítést, fajanszoz, leteszi a padlószőnyeget. Negyvennégy dollárért dolgozik óránként. Egy egész napra 280 dollárt vesz el. Olyan nagy a kereslet iránta, hogy sokszor kénytelen visszautasítani egy-egy megrendelést.

Ezekben a nagy férfihiányos időkben mégiscsak van egy kis remény. Ugyanis Kínában sokkal több fiú született a népességkorlátozás bevezetése után. Onnan lehetne importálni férfiakat, mert ott bizony sok legény feleség nélkül marad. Aztán az is biztató, hogy az illegális bevándorlók nagy része fiatalember, csak azt nem lehet tudni, hogy mennyire értenek a házimunkákhoz.

Különben lehetnek olyan férjek is, akik szintén szívesen bérbe vennék más feleségének a férjét, hogy helyettük elvégezze otthon mindazt, amire nem futja az időből, de ilyesmiről nem szól a fáma.

