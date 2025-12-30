Hozzávalók. A piskótához: 20 dkg barna cukor, 10 dkg pisztácia, 45 dkg darabolt körte, 20 dkg darált mandula, 1,5 kiskanál sütőpor, 6 tojás, 1,5 kiskanál rózsavíz; a tetejére: 2 evőkanál baracklekvár, 1 kiskanál citromlé, 1 kiskanál rózsavíz; a díszítéshez: vágott pisztácia, ehető rózsaszirmok.

Elkészítése. A pisztáciát és a barna cukrot összeturmixoljuk, hozzáadjuk a darabolt körtét, a darált mandulát, a sütőport, a tojásokat és a rózsavizet, majd az egészet egyneművé dolgozzuk. A masszát sütőpapírral bélelt kerek formába öntjük, majd 180 Celsius-fokra hevített sütőben 40–50 perc alatt megsütjük.

Ha megsült, kivesszük a tortaformából, és lehúzzuk róla a sütőpapírt. Ezalatt a baracklekvárt összekeverjük a rózsavízzel és a citromlével, majd a még meleg piskóta tetején szétkenjük.

Végül a torta tetejét megszórjuk vágott pisztáciaszeletekkel, illetve ehető rózsaszirmokkal. A kitűnő vendégvárót szeletekre vágva, kistányéron tálaljuk.

A darabolt körte ebben az esetben magházától és szárától megtisztított, de hámozatlan, nem túlérett körtét jelent. A sütemény tésztájába nem jár liszt. A rózsavíz átlátszó rózsasziromfőzet, amelyet nagy­áruházakban lehet beszerezni.

Mennyiség: 1 adag

Elkészítési idő: 1 óra

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.