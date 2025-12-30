Hozzávalók. A piskótához: 20 dkg barna cukor, 10 dkg pisztácia, 45 dkg darabolt körte, 20 dkg darált mandula, 1,5 kiskanál sütőpor, 6 tojás, 1,5 kiskanál rózsavíz; a tetejére: 2 evőkanál baracklekvár, 1 kiskanál citromlé, 1 kiskanál rózsavíz; a díszítéshez: vágott pisztácia, ehető rózsaszirmok.
Elkészítése. A pisztáciát és a barna cukrot összeturmixoljuk, hozzáadjuk a darabolt körtét, a darált mandulát, a sütőport, a tojásokat és a rózsavizet, majd az egészet egyneművé dolgozzuk. A masszát sütőpapírral bélelt kerek formába öntjük, majd 180 Celsius-fokra hevített sütőben 40–50 perc alatt megsütjük.
Ha megsült, kivesszük a tortaformából, és lehúzzuk róla a sütőpapírt. Ezalatt a baracklekvárt összekeverjük a rózsavízzel és a citromlével, majd a még meleg piskóta tetején szétkenjük.
Végül a torta tetejét megszórjuk vágott pisztáciaszeletekkel, illetve ehető rózsaszirmokkal. A kitűnő vendégvárót szeletekre vágva, kistányéron tálaljuk.
A darabolt körte ebben az esetben magházától és szárától megtisztított, de hámozatlan, nem túlérett körtét jelent. A sütemény tésztájába nem jár liszt. A rózsavíz átlátszó rózsasziromfőzet, amelyet nagyáruházakban lehet beszerezni.
Mennyiség: 1 adag
Elkészítési idő: 1 óra
Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.