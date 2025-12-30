Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Körtés-pisztáciás-rózsavizes tortaMit készítsünk ma?

2025. december 30., kedd, Szabadidő

Hozzávalók. A piskótához: 20 dkg barna cukor, 10 dkg pisztácia, 45 dkg darabolt körte, 20 dkg darált mandula, 1,5 kiskanál sütőpor, 6 tojás, 1,5 kiskanál rózsavíz; a tetejére: 2 evőkanál baracklekvár, 1 kiskanál citromlé, 1 kiskanál rózsavíz; a díszítéshez: vágott pisztácia, ehető rózsaszirmok.

Elkészítése. A pisztáciát és a barna cukrot összeturmixoljuk, hozzáadjuk a darabolt körtét, a darált mandulát, a sütőport, a tojásokat és a rózsavizet, majd az egészet egyneművé dolgozzuk. A masszát sütőpapírral bélelt kerek formába öntjük, majd 180 Celsius-fokra hevített sütőben 40–50 perc alatt megsütjük.

Ha megsült, kivesszük a tortaformából, és lehúzzuk róla a sütőpapírt. Ezalatt a baracklekvárt összekeverjük a rózsavízzel és a citromlével, majd a még meleg piskóta tetején szétkenjük.

Végül a torta tetejét megszórjuk vágott pisztáciaszeletekkel, illetve ehető rózsaszirmokkal. A kitűnő vendégvárót szeletekre vágva, kistányéron tálaljuk.

A darabolt körte ebben az esetben magházától és szárától megtisztított, de hámozatlan, nem túlérett körtét jelent. A sütemény tésztájába nem jár liszt. A rózsavíz átlátszó rózsasziromfőzet, amelyet nagy­áruházakban lehet beszerezni.

Mennyiség: 1 adag

Elkészítési idő: 1 óra

 

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-30 08:00 Cikk megjelenítése: 47 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 569
szavazógép
2025-12-30: Nyílttér - Kuti János:

Kölcsönadott férjek (Glossza)

Van egy olyan mondás, hogy csúf, mint a kölcsönkérés. Ezt most igyekeznek megcáfolni azok, akik nagyszerű dolognak tartják a férjek kölcsönkérését, kölcsönadását. Persze a másik mondás is érvényes ez esetben, mármint az, hogy kölcsönpohár visszajár, csak nehogy a kölcsönpohár, míg odavolt, eltört volna. 
2025-12-30: Szabadidő - :

A nap fotója

rel="noreferrer"