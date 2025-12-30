A nap fotója

Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
2025. december 30., kedd, Szabadidő
  • Esti köd Sepsiszentgyörgyön. Albert Levente felvétele
    Esti köd Sepsiszentgyörgyön. Albert Levente felvétele
Mit készítsünk ma? (Körtés-pisztáciás-rózsavizes torta)

Hozzávalók. A piskótához: 20 dkg barna cukor, 10 dkg pisztácia, 45 dkg darabolt körte, 20 dkg darált mandula, 1,5 kiskanál sütőpor, 6 tojás, 1,5 kiskanál rózsavíz; a tetejére: 2 evőkanál baracklekvár, 1 kiskanál citromlé, 1 kiskanál rózsavíz; a díszítéshez: vágott pisztácia, ehető rózsaszirmok.
2025-12-30: Gazdakör - Incze Péter:

Többet fizetnek az őshonos kocákra

A december 18-i kormányülésen növelték a mangalicát és báznai sertést tenyésztőknek nyújtott állami támogatás összegét, amely kocánként 2300 lej lesz idén.
