Többet fizetnek az őshonos kocákra

A kormányülésen jóváhagyták a 2025/401-es kormányhatározat módosítását, amely a mangalica és a báznai tenyészsertés-tenyésztők megsegítésére szolgáló de minimis támogatási rendszer létrehozásáról rendelkezett a 2025. évre vonatkozóan. A módosításra azért volt szükség, mert a kifizetési kérelmek benyújtása után kiderült, hogy a kocák száma 805, így az erre szánt 1,5 millió lejes költségvetési összeg kevés. A kocánkénti 2300 lej alkalmazásával a szükséges összeg 1 851 500 lej, így a de minimis támogatási rendszer teljes maximális értéke 1 852 000 lejre emelkedett.

A minisztérium vezetősége továbbra is támogatni szeretné a mangalica és báznai kocák tenyésztőit, a kötelezettségvállalási és költségvetési előirányzatok a Mezőgazdasági Minisztérium 2025-re jóváhagyott költségvetéséből kerülnek kifizetésre. Az intézkedés célja a báznai és mangalica őshonos fajták tenyészállat-létszámának, valamint a termékek számának növelése, hozzájárulva ezen értékes fajták megőrzéséhez és a romániai sertéságazat megerősödéséhez.