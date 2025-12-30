Új értékesítési piacok

A Nemzeti Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) bejelentette, hogy új piacok nyíltak meg a hazai állati termékek számára Albániában és Azerbajdzsánban.

Az intézmény szerint az új állat-egészségügyi exportbizonyítványokat jóváhagyták és közzétették honlapukon az Import-Export részben, így a román termelők számára biztosítva van a szükséges jogi keret termékeik ezen külföldi piacokon történő értékesítéséhez.

Azerbajdzsán esetében az exportbizonyítványok széles termékválasztékot fednek le – a juh- és kecskehús mellett baromfi, marha-, sertés- és tejtermékek is exportálhatók, megerősítve a tej- és hústermékek már meglévő kivitelét. Albánia tekintetében az ANSVSA új tanúsítványokat szerzett juh- és kecskehúsra, valamint gépi úton szétválasztott baromfihúsra, így bővítve azon román termékek listáját, amelyek az albán piacra juthatnak, ahol már korábban is létezett a baromfihús, összetett és halászati termékek exportja.

„Az új piacok megnyitása és a román exporttermékek körének bővítése prioritás az ANSVSA számára. A mostani eredmény Albániában és Azerbajdzsánban egy tavaly megkezdett folyamat gyümölcse, melynek során párbeszédet folytattunk és megállapodásokat kötöttünk, amelyek biztosítják a piaci szereplők számára a befektetésekhez és a kivitelhez szükséges kiszámíthatóságot a maximális élelmiszer-biztonsági feltételek mellett” – nyilatkozta dr. Alexandru Bociu, az ANSVSA elnöke. Hozzátette: az új lehetőségek közrejátszanak abban, hogy a román juhtenyésztők és húsfeldolgozók kihasználják a dinamikus külföldi piacokat, hozzájárulva ezzel a román agrár-élelmiszeripari export megerősödéséhez.