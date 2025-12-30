Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Új értékesítési piacok

2025. december 30., kedd, Gazdakör

A Nemzeti Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) bejelentette, hogy új piacok nyíltak meg a hazai állati termékek számára Albániában és Azerbajdzsánban.

  • Fotó: Pixabay.com
    Fotó: Pixabay.com

Az intézmény szerint az új állat-egészségügyi exportbizonyítványokat jóváhagyták és közzétették honlapukon az Import-Export részben, így a román termelők számára biztosítva van a szükséges jogi keret termékeik ezen külföldi piacokon történő értékesítéséhez. 

Azerbajdzsán esetében az exportbizonyítványok széles termékválasztékot fednek le – a juh- és kecskehús mellett baromfi, marha-, sertés- és tejtermékek is exportálhatók, megerősítve a tej- és hústermékek már meglévő kivitelét. Albánia tekintetében az ANSVSA új tanúsítványokat szerzett juh- és kecskehúsra, valamint gépi úton szétválasztott baromfihúsra, így bővítve azon román termékek listáját, amelyek az albán piacra juthatnak, ahol már korábban is létezett a baromfihús, összetett és halászati termékek exportja. 

„Az új piacok megnyitása és a román exporttermékek körének bővítése prioritás az ANSVSA számára. A mostani eredmény Albániában és Azerbajdzsánban egy tavaly megkezdett folyamat gyümölcse, melynek során párbeszédet folytattunk és megállapodásokat kötöttünk, amelyek biztosítják a piaci szereplők számára a befektetésekhez és a kivitelhez szükséges kiszámíthatóságot a maximális élelmiszer-biztonsági feltételek mellett” – nyilatkozta dr. Alexandru Bociu, az ANSVSA elnöke. Hozzátette: az új lehetőségek közrejátszanak abban, hogy a román juhtenyésztők és húsfeldolgozók kihasználják a dinamikus külföldi piacokat, hozzájárulva ezzel a román agrár-élelmiszeripari export megerősödéséhez.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Incze Péter Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-30 08:00 Cikk megjelenítése: 18 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 569
szavazógép
2025-12-30: Gazdakör - Incze Péter:

Többet fizetnek az őshonos kocákra

A december 18-i kormányülésen növelték a mangalicát és báznai sertést tenyésztőknek nyújtott állami támogatás összegét, amely kocánként 2300 lej lesz idén.
2025-12-30: Gazdakör - Incze Péter:

Elégedetlenek a francia gazdák

A francia gazdák december 17-én mezőgazdasági gépekkel állták el az Európai Parlament bejáratát Strasbourgban, az elmúlt napokban pedig autópályákat torlaszoltak el és trágyát öntöttek ki a közintézmények közelében, tiltakozva a hatóságok által a csomós bőrbetegség megfékezésének céljával elrendelt állományleölések miatt. 
rel="noreferrer"