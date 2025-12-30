Elégedetlenek a francia gazdák

A francia gazdák december 17-én mezőgazdasági gépekkel állták el az Európai Parlament bejáratát Strasbourgban, az elmúlt napokban pedig autópályákat torlaszoltak el és trágyát öntöttek ki a közintézmények közelében, tiltakozva a hatóságok által a csomós bőrbetegség megfékezésének céljával elrendelt állományleölések miatt.

Több járványkitörés miatt a francia hatóságok nagyszabású állatleölést rendeltek el, ami tüntetéseket váltott ki, a gazdák ugyanis túlzottnak tartják az intézkedést. Válaszul december 20-án Annie Genevard mezőgazdasági miniszter bejelentette: egymillió szarvasmarhát beoltanak a fertőző noduláris dermatózis (bőrcsomósodáskór) ellen, hogy megakadályozzák az állatok tömeges leölését.

A fertőző noduláris dermatózis a házi szarvasmarhák és vízibivalyok elsősorban rovarok útján terjedő betegsége, amelyet a bőrön megjelenő csomók jellemeznek. Afrikában és a Közel-Keleten őshonos betegség, 2015 óta azonban elterjedt a Balkánon, a Kaukázusban és az Orosz Föderáció déli részén is. A betegségre különösen fogékonyak a magas tejtermelésre kitenyésztett európai tejelő fajták.

A járványok jelentős gazdasági veszteségeket okoznak az érintett országokban, főleg a szarvasmarha-tenyésztési ágazatban: csökken a tejtermelés, a betegség bőrkárosodást, vetélést és meddőséget okoz, ritkítja az állományt. A közvetett veszteségek a szarvasmarhák mozgásának és kereskedelmének korlátozásából adódnak.

A rovarvektoron kívül a betegség fertőzött takarmány vagy víz fogyasztásával, közvetlen érintkezéssel, természetes párzással vagy mesterséges megtermékenyítéssel is terjedhet. A terjedés első okozója gyakran visszavezethető a szarvasmarhák gazdaságok, régiók vagy akár országok közötti legális vagy illegális szállítására. Valójában a szarvasmarhák mozgása teszi lehetővé a vírus hosszú távú terjedését. A rövid távú terjedést, amely megegyezik a rovarok maximális repülési távolságával (szúnyogok esetében legtöbb 50 km), számos helyi rovar is okozza, amelyek szarvasmarhák véréből táplálkoznak, és két táplálkozás között gyakran váltanak gazdaszervezetet. A kutatások bizonyították, hogy a közönséges istállólégy, a szúnyog és néhány afrikai kullancsfaj is képes terjeszteni a fertőző noduláris dermatózist.

A betegség terjedésének leghatékonyabb korlátozási módszere a nagyszabású beoltás. Hatékony vakcinák állnak rendelkezésre, és minél korábban alkalmazzák őket, annál kisebb a lehetséges járvány gazdasági hatása.