Adómentesség

„Örülök, hogy a pénzügyminisztérium vezetősége megértette az érveimet, és elvetette ezt az intézkedést, amely csak további nyomást gyakorolt volna gazdáinkra. Már korábban is elmondtam, és most is megismétlem: termelőinknek támogatásra van szükségük, nem pedig olyan intézkedésekre, amelyek csak minimális hatással vannak az állami bevételekre” – jelentette ki az agrárminiszter. (i. p.)