Adómentesség

Florin Barbu agrárminiszter december 23-án este a kormányülés után bejelentette, hogy a gazdák és a háztartások tulajdonában lévő üvegházak, fóliasátrak, faiskolák, gombatermesztő telepek, takarmánysilók, silók, gabonatároló tartályok továbbra is adómentesek maradnak.
„Örülök, hogy a pénzügyminisztérium vezetősége megértette az érveimet, és elvetette ezt az intézkedést, amely csak további nyomást gyakorolt volna gazdáinkra. Már korábban is elmondtam, és most is megismétlem: termelőinknek támogatásra van szükségük, nem pedig olyan intézkedésekre, amelyek csak minimális hatással vannak az állami bevételekre” – jelentette ki az agrárminiszter. (i. p.)
