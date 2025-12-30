Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Adómentesség

2025. december 30., kedd, Gazdakör

Florin Barbu agrárminiszter december 23-án este a kormányülés után bejelentette, hogy a gazdák és a háztartások tulajdonában lévő üvegházak, fóliasátrak, faiskolák, gombatermesztő telepek, takarmánysilók, silók, gabonatároló tartályok továbbra is adómentesek maradnak.

    Fotó: Pixabay.com

„Örülök, hogy a pénzügyminisztérium vezetősége megértette az érveimet, és elvetette ezt az intézkedést, amely csak további nyomást gyakorolt volna gazdáinkra. Már korábban is elmondtam, és most is megismétlem: termelőinknek támogatásra van szükségük, nem pedig olyan intézkedésekre, amelyek csak minimális hatással vannak az állami bevételekre” – jelentette ki az agrárminiszter. (i. p.)

