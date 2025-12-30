Fogytán a pénz

Nagy a versengés a mezőgazdasági termékek feldolgozását támogató DR 23-as intézkedésnél (ismertebb nevén: GBER-séma) kiírt pályázaton, a múlt hét végéig új feldolgozók létesítésére 124 pályázatot töltöttek fel a Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR) számítógépes rendszerébe 400,8 millió euró érékben (82,5 millió euró szerepelt a kiírásban), és a rendszer nem engedi további pályázatok feltöltését.
Maradt még valami pénz a már működő feldolgozók kapacitásbővítését, korszerűsítését, illetve új termékek bevezetését célzó kiírásnál. Itt is 82,5 millió euró a keret, a hét végéig 115 pályázatot töltöttek fel 112,4 millió euró értékben, de a 150 százalékos lefedésig még szabadon maradt 11,2 millió euró. Azt, hogy hány háromszéki vállalkozás nyert el támogatást, a nyertesek listájának közzétételekor lehet megtudni. (i. p.)
