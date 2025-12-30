Uniós kárpótlás

Kártérítést kapnak azok a gazdák, akiknek állatai betegség miatt hullottak el.
Az intézkedés 2026. január 1-jén lép hatályba. Dan Motreanu európai parlamenti képviselő bejelentése szerint a gazdák természeti katasztrófák, kedvezőtlen éghajlati események, állatjárványok vagy katasztrófaesemények után a II. pillérből kaphatnak kártérítést egy új típusú válságtámogatás formájában. A strasbourgi plenáris ülés jóváhagyta az Európai Parlament és az EU Tanácsa közötti, a közös agrárpolitika egyszerűsítéséről szóló megállapodást. A megállapodást nagy többséggel – 629 igen, 17 nem és 16 tartózkodás mellett – fogadták el. (i. p.)
