HirdetÃ©sek MegrendelÃ©s AprÃ³hirdetÃ©s Impresszum Kapcsolat KeresÅ‘
HÃ¡romszÃ©k, fÃ¼ggetlen napilap SepsiszentgyÃ¶rgy

GelenceHarmadszor Ã¼nnepeltÃ©k meg az ÃºjszÃ¼lÃ¶tteket

2025. december 30., kedd, NyÃ­lttÃ©r

Az idei Ã©v utolsÃ³ vasÃ¡rnapjÃ¡n, a Szent CsalÃ¡d Ã¼nnepÃ©n GelencÃ©n harmadik alkalommal Ã¼nnepeltÃ©k meg a 2025-ben szÃ¼letett kisbabÃ¡kat, akiknek a neve felkerÃ¼lt az ÃºjszÃ¼lÃ¶ttek emlÃ©kfÃ¡jÃ¡ra, melyet 2023 vÃ©gÃ©n faragott Kelemen DÃ©nes ny. tanÃ­tÃ³.

  • KertÃ©sz Attila felvÃ©tele
    KertÃ©sz Attila felvÃ©tele

A vasÃ¡rnapi hÃ¡laadÃ³ szentmisÃ©t kÃ¶vetÅ‘en az ÃºjszÃ¼lÃ¶ttek szÃ¼lei, nagyszÃ¼lei, a kÃ¶zsÃ©g elÃ¶ljÃ¡rÃ³i Ã©s az Ã©rdeklÅ‘dÅ‘k a mÅ±velÅ‘dÃ©si hÃ¡z kÃ¶zelÃ©ben lÃ©vÅ‘ emlÃ©kjel elÃ© vonultak, ahol idÃ©n vilÃ¡gra jÃ¶tt negyven ÃºjszÃ¼lÃ¶tt Ã©desapja vagy Ã©desanyja sajÃ¡t kezÅ±leg szegezte fel az emlÃ©kfÃ¡ra az ÃºjszÃ¼lÃ¶tt nevÃ©t feltÃ¼ntetÅ‘ kis rÃ©ztÃ¡blÃ¡t. Az emlÃ©kfÃ¡nÃ¡l Szecsete ZoltÃ¡n rÃ³mai katolikus plÃ©bÃ¡nos tartott rÃ¶vid szertartÃ¡st, majd megszentelte a kÃ¶zsÃ©g legfiatalabb lakÃ³it Ã©s azok csalÃ¡djait. Az Ã¼nnepsÃ©g utÃ¡n a szÃ¼lÅ‘k Ã©s nagyszÃ¼lÅ‘k a mÅ±velÅ‘dÃ©si hÃ¡zban kÃ¶tetlen beszÃ©lgetÃ©sre gyÅ±ltek Ã¶ssze, ahol a telepÃ¼lÃ©s vezetÅ‘ivel kÃ¶zÃ¶sen Ã¶rÃ¼ltek a kÃ¶zÃ¶ssÃ©g nÃ©pessÃ©ggyarapodÃ¡sÃ¡nak.

EmlÃ©keztetjÃ¼k olvasÃ³inkat, hogy 2023-ban harminchÃ¡rom, 2024-ben pedig negyven ÃºjszÃ¼lÃ¶tt neve kerÃ¼lt az emlÃ©kfÃ¡ra. Ez a szÃ¡m sokkal magasabb is lehet(ne), hiszen az emlÃ©kfÃ¡ra csak azoknak az ÃºjszÃ¼lÃ¶tteknek a neve kerÃ¼lt fel, akik a helybeli csalÃ¡dorvosnÃ¡l vannak nyilvÃ¡ntartva, illetve a kÃ©zdivÃ¡sÃ¡rhelyi kÃ³rhÃ¡zban szÃ¼lettek, de kÃ¼lfÃ¶ldÃ¶n dolgozÃ³ gelencei csalÃ¡dokban is szÃ¼lethettek olyan kisdedek, akikrÅ‘l az Ã¶nkormÃ¡nyzatnak egyelÅ‘re nincs tudomÃ¡sa.

HozzÃ¡szÃ³lÃ¡sok
MegosztÃ¡s:   SzerzÅ‘: Iochom IstvÃ¡n Cikk megjelenÃ©si idÅ‘pontja: 2025-12-30 08:00 Cikk megjelenÃ­tÃ©se: 71 OlvasÃ³ink Ã©rtÃ©kelÃ©se: 0 Szavazatok szÃ¡ma: 0
Az Ã¶n Ã©rtÃ©kelÃ©se:
TÃ¡mogassa a HÃ¡romszÃ©ket!

Ã–nnek is fontos, hogy megbÃ­zhatÃ³, hiteles forrÃ¡sbÃ³l tÃ¡jÃ©kozÃ³djÃ©k? Szeret elemzÃ©seket, vÃ©lemÃ©nyanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni SzÃ©kelyfÃ¶ld mÃºltjÃ¡t, termÃ©szeti, kulturÃ¡lis Ã©rtÃ©keit? SzÃ­vesen olvas a hÃ¡romszÃ©ki mÅ±velÅ‘dÃ©si Ã©letrÅ‘l, Ãºj kÃ¶nyvekrÅ‘l, szÃ­nhÃ¡zi elÅ‘adÃ¡sokrÃ³l? Szereti az alkotÃ³ emberekkel, vÃ¡llalkozÃ³kkal, pedagÃ³gusokkal, sportolÃ³kkal kÃ©szÃ¼lt interjÃºkat? A HÃ¡romszÃ©k napilapnÃ¡l azÃ©rt dolgozunk, hogy tartalmas olvasmÃ¡nyokat kÃ­nÃ¡ljunk Ã–nnek.
Ha Ã–nnek is fontos a HÃ¡romszÃ©k, kÃ©rjÃ¼k, adomÃ¡nyÃ¡val tÃ¡mogassa lapunk internetes kiadÃ¡sÃ¡t.

Napi menÃ¼
SzavazÃ¡s
Ã–n szerint az elmÃºlt Ã©vekben ki volt RomÃ¡nia legjobb miniszterelnÃ¶ke?
















eredmÃ©nyek
szavazatok szÃ¡ma 569
szavazÃ³gÃ©p
2025-12-30: NyÃ­lttÃ©r - :

A Parnasszosz hegyÃ©n... (KettÅ‘s kÃ¶nyvbemutatÃ³)

gy kezdte felvezetÅ‘jÃ©t JÃ³zsa Attila, az Ã¶nkÃ©pzÅ‘kÃ¶r vezetÅ‘je, akinek meghÃ­vÃ¡sÃ¡ra a Parnasszus irodalmi kÃ¶r vendÃ©ge volt Bencze MihÃ¡ly matematikus, tanÃ¡r, kÃ¶ltÅ‘ Ã©s BÃ©res Vivien Beatrix, a legfiatalabb generÃ¡ciÃ³hoz tartozÃ³ kÃ¶ltÅ‘nÅ‘.
2025-12-30: NyÃ­lttÃ©r - PÃ¡lmai TamÃ¡s:

MÃ©rleg (BÃ©kÃ©si levelek)

Ã‰v vÃ©ge kÃ¶zeledvÃ©n, elÃ©g gyakran szÃ³ba kerÃ¼l ez az eszkÃ¶z. Most azonban kicsit mÃ¡skÃ©ppen nyÃºlnÃ©k e tÃ©mÃ¡hoz. Nincsenek vÃ©letlenek, vallom. Csak engedelmessÃ©g egy felsÅ‘bb akaratnak, melyrÅ‘l sokszor nem is tudunk, csak akkor dÃ¶bbenÃ¼nk rÃ¡, hogy ennek tettÃ¼nk eleget, amikor utÃ³lag rÃ¡dÃ¶bbenÃ¼nk a bennÃ¼nket Ã©rintÅ‘ tÃ¶rtÃ©nÃ©sek miÃ©rtjÃ©re.Â 
rel="noreferrer"