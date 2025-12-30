A vasÃ¡rnapi hÃ¡laadÃ³ szentmisÃ©t kÃ¶vetÅ‘en az ÃºjszÃ¼lÃ¶ttek szÃ¼lei, nagyszÃ¼lei, a kÃ¶zsÃ©g elÃ¶ljÃ¡rÃ³i Ã©s az Ã©rdeklÅ‘dÅ‘k a mÅ±velÅ‘dÃ©si hÃ¡z kÃ¶zelÃ©ben lÃ©vÅ‘ emlÃ©kjel elÃ© vonultak, ahol idÃ©n vilÃ¡gra jÃ¶tt negyven ÃºjszÃ¼lÃ¶tt Ã©desapja vagy Ã©desanyja sajÃ¡t kezÅ±leg szegezte fel az emlÃ©kfÃ¡ra az ÃºjszÃ¼lÃ¶tt nevÃ©t feltÃ¼ntetÅ‘ kis rÃ©ztÃ¡blÃ¡t. Az emlÃ©kfÃ¡nÃ¡l Szecsete ZoltÃ¡n rÃ³mai katolikus plÃ©bÃ¡nos tartott rÃ¶vid szertartÃ¡st, majd megszentelte a kÃ¶zsÃ©g legfiatalabb lakÃ³it Ã©s azok csalÃ¡djait. Az Ã¼nnepsÃ©g utÃ¡n a szÃ¼lÅ‘k Ã©s nagyszÃ¼lÅ‘k a mÅ±velÅ‘dÃ©si hÃ¡zban kÃ¶tetlen beszÃ©lgetÃ©sre gyÅ±ltek Ã¶ssze, ahol a telepÃ¼lÃ©s vezetÅ‘ivel kÃ¶zÃ¶sen Ã¶rÃ¼ltek a kÃ¶zÃ¶ssÃ©g nÃ©pessÃ©ggyarapodÃ¡sÃ¡nak.

EmlÃ©keztetjÃ¼k olvasÃ³inkat, hogy 2023-ban harminchÃ¡rom, 2024-ben pedig negyven ÃºjszÃ¼lÃ¶tt neve kerÃ¼lt az emlÃ©kfÃ¡ra. Ez a szÃ¡m sokkal magasabb is lehet(ne), hiszen az emlÃ©kfÃ¡ra csak azoknak az ÃºjszÃ¼lÃ¶tteknek a neve kerÃ¼lt fel, akik a helybeli csalÃ¡dorvosnÃ¡l vannak nyilvÃ¡ntartva, illetve a kÃ©zdivÃ¡sÃ¡rhelyi kÃ³rhÃ¡zban szÃ¼lettek, de kÃ¼lfÃ¶ldÃ¶n dolgozÃ³ gelencei csalÃ¡dokban is szÃ¼lethettek olyan kisdedek, akikrÅ‘l az Ã¶nkormÃ¡nyzatnak egyelÅ‘re nincs tudomÃ¡sa.