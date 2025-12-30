Kevesebben kapnak fűtéstámogatást

Szűkmarkúan méri az állam a fűtéstámogatást: havi 25 és 320 lej között mozog a háztartások téli számláiba besegítő juttatás Sepsiszentgyörgyön, és ezt is kevesebben kapják, mint tavaly: a minimálbérek és a nyugdíjak emelkedtek, a jövedelmi küszöböket azonban nem módosította a kormány.

Fűtéstámogatást a 2025. november elseje és 2026. március 31-e közötti időszakra igényelhetnek a rászorulók: azok a családok, ahol az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az 1386 lejt; egyedülálló személyek esetében 2053 lej a határérték. Bizonyos javak birtoklása azonban kizáró feltétel, Sepsiszentgyörgyön a november 20-ai határidőig leadott 604 kérésből 55-öt utasítottak vissza ezek, illetve más okok (rendezetlen személyi akták, külföldön tartózkodó családtagok) miatt. A városháza szociális igazgatóságának összesítése szerint a fűtéstámogatásra jogosultak közül a legtöbben – 315 háztartás – földgázzal fűtenek, viszonylag sokan – 255 háztartásban – szilárd és/vagy kőolaj-eredetű üzemanyagokkal, 26 esetben villany­árammal fűtenek, 8 helyen pedig távfűtéssel. Az összeg a jövedelemhez mérten változik: a fejenként 200 lejnél kisebb havi jövedelműek kapnak a legtöbbet – ez havi 320 lejt jelent a fafűtéses házakban élőknek, Sepsiszentgyörgyön nagyrészt az Őrkő negyed lakóinak –, és a havi 1280,1 lejben megállapított küszöböt elérők a legkevesebbet, azaz havi 25 lejt, amennyiben földgázzal fűtenek (ők alkotják a többséget ebben a kategóriában), 32 lejt szilárd vagy kőolajalapú és 50 lejt az elektromos fűtési költségek kiegészítésére. De ez sem mind melegedésre megy el: az iratcsomók összeállításához szükséges iratok fénymásolatai legalább 5–6 lejbe kerülnek, ami a 25 lejhez viszonyítva bizony nem kevés.

A törvényesen odaítélhető legmagasabb fűtéstámogatás havi 500 lej, ezt fejenként 200 lejnél kisebb havi jövedelemmel rendelkező, árammal fűtő háztartás igényelhetné, de Sepsiszentgyörgyön nincs ilyen. Gázfűtésre legtöbb feleennyit, havi 250 lejt kaphatnak a legszegényebbek. Az alsó és a felső véglet között nyolc más kategória található, 120 lejenként növekvő jövedelmi küszöbök szerint. A támogatás ezután is kérhető, de visszamenőleg már nem, csak a következő hónaptól kezdődően.

Az alacsony jövedelműek a fűtéstámogatáson kívül energiapótlékot is kérhetnek, ez egész évre jár, és a jogosultak (a fejenként havi 1386 lejnél kevesebből élő családok és a 2053 lejnél kevesebből élő egyedülállók) azonos összeget kapnak havonta: 10 lejt a földgázra, 20 lejt a fára és 30 lejt a villanyra.