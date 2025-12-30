Lezárult a szentév Gyulafehérváron

A szentmise főcelebránsa dr. Kovács Gergely érsek volt, aki szentbeszédében hangsúlyozta: a szentév lezárása jóval több, mint egy liturgikus esemény. „Számvetés. Megállás. Mérlegelés. Annak őszinte vizsgálata, hogy a mögöttünk álló egy év valóban gyümölcsöt hozott-e életünkben” – fogalmazott az érsek. A homília középpontjában a remény, a megtérés és a zarándoklás hármas gondolata állt. Dr. Kovács Gergely rámutatott: a jubileumi év végén nem elsősorban azt kell megkérdeznünk, mit tettünk, hanem azt, hogy kivé lettünk közben. „Ha a remény erősebb lett, ha a felelősség mélyebb lett, ha több volt az irgalom, mint az önigazolás, akkor a szentév nem volt hiábavaló” – hangsúlyozta.

A jövőre tekintve az érsek egyértelmű üzenetet fogalmazott meg: nem lehet visszatérni a régi kerékvágásba. Mindazt, ami a szentév során a lelkekben megszületett, tovább kell vinni a mindennapokba. Mint mondta: „A remény nem alkalmi üzenet. A megtérés nem egyszeri döntés. A zarándoklás nem ér véget a szentév lezárásával.” A szentmise lehetőséget adott a lelassulásra és az elcsendesedésre is: sokak számára alkalom volt arra, hogy végiggondolják az elmúlt időszakot, és őszintén feltegyék maguknak a kérdést: történt-e bennük valódi változás? Az ünnepet a szeretetvendégség zárta, amelyet a Máltai Szeretetszolgálat tarthatott meg az érseki palota udvarán. Az együttléthez az egyházmegye több zarándoka és a szeminaristák is csatlakoztak. A közös étkezés a szolgáló szeretet örömét tette kézzelfoghatóvá. Jó volt szeretetben szolgálni, jelen lenni, együtt lenni. A szentév lezárása így egy új kezdetet jelenthet: a remény, az irgalom és a szolgálat továbbvitelét a hétköznapokba.

Péter-Ilyés Kinga