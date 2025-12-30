Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
VII. Karácsony Kupa KézdivásárhelyenJótékonykodó focizás

2025. december 30., kedd, Közélet

Nagyszabású sportrendezvény zajlott a hétvégén Kézdivásárhelyen, hetedik alkalommal szervezték meg az amatőr focistáknak szánt Karácsony Kupát. A kezdeményezés mögött három lelkes focirajongó áll, akik a bevételt egy hallássérült kiskorú megsegítésére ajánlották fel.

    Fotó: Facebook / Karácsony Kupa. Tókos Csaba felvétele

Szombaton és vasárnap is rúgták a bőrt a kézdivásárhelyi Kicsid Gábor Sportcsarnokban, ahol immár hetedik alkalommal szervezték meg a Karácsony Kupát. A rendezvény mögött egy lelkes trió áll, az esemény „veteránjának” és ötletgazdájának számító Gondos Szilveszter, illetve Zölde Aliz és Szász Barbara, akiknek felkérésére 26 székelyföldi csapat nevezett be a megmérettetésre. A rendezvényt a céhes város önkormányzatának támogatásával sikerült lebonyolítani.

A bevételt mindig jótékonysági célra fordítják, idén a kézdiszentléleki Bartos Géza hallássérült kisfia, Hunor megsegítésére ajánlották fel, a rendezvény sikeréhez húsz férfi- és hat női csapat járult hozzá, amelyek reggel nyolctól este nyolcig rúgták a bőrt. A Niko Kft. támogatásával naptárak is készültek, amelyeket a helyszínen meg lehetett vásárolni, a bevételt szintén Hunor támogatására ajánlották fel. 

A finálén egyébként a támogatott is jelen volt, aki a döntőn rúgta el a kezdőpasszt. A férficsapatoknál a következőképpen alakult a rangsor: I. Aquaris, II. Goldim, III. VPG, míg a női csapatok esetében első lett a Sekler Girls, második a Rémes 7-es, harmadik a Screw-bolt.

Szilveszter Szabolcs alpolgármestertől megtudtuk: az idei, VII. Karácsony Kupán gyűlt össze az eddigi legtöbb adomány. „Nem csak az adományok és a támogatók száma rekordmértékű, de mind szombaton, mind vasárnap tele volt a csarnok nézőkkel” – mondotta az alpolgármester.

Szerző: Bartos Lóránt Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-30 08:00
