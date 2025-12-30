Mozgalmas minivakáció a rendőrségen

A karácsonyi ünnepek alatt összesen 146 esethez riasztották a rendőröket Háromszéken, ezek közül 125 bejelentés a 112-es segélyhívón érkezett. Ezenkívül a hatóságok 39 ellenőrző akciót szerveztek, amelyek célja a közrend fenntartása, az antiszociális cselekmények megelőzése, illetve az erőszakos esetek visszaszorítása volt. Különféle jogszabályok megszegése miatt a rendőrök 234 szabálysértési bírságot szabtak ki több mint 117 ezer lej összértékben – közölte tegnap a Kovászna megyei rendőrség.

A megye főbb útvonalain ellenőrző pontokat állítottak fel, célzott razziákat tartottak a szabályszegők kiszűrésére, és 304 alkoholszondás ellenőrzést is elvégeztek. Ezek nyomán 17 veszélyes gépkocsivezetőt iktattak ki a forgalomból, jogosítványukat felfüggesztették. Ugyancsak 17 esetben olyan járművet állítottak le, amelyek műszaki állapota nem felelt meg a közlekedésbiztonsági követelményeknek. Ezek esetében a forgalmi engedélyeket vonták be a hiányosságok orvoslásáig.

Említett időszakban 66 lehetséges bűncselekményt jelentettek a megyében, ezek ügyében jelenleg is kivizsgálást folytatnak a rend­őrök. 17 esetben hivatalból indítottak eljárást.

Több ittas vezetőt is azonosítottak. Vasárnap délután a 11-es országúton, Uzonban állítottak meg egy autót, amelyet egy 25 éves fiatalember vezetett jogosítvány nélkül. Az alkoholszonda 1,33 mg/l tiszta alkoholt mutatott a kilélegzett levegőben. Egy 40 éves férfit szombatról vasárnapra virradó éjszaka kaptak ittas vezetésen Sepsiszentgyörgyön, nála 0,74 mg/l volt az alkoholszint. Ugyanezen az éjszakán a rendőrök Kovásznán figyeltek fel egy járó motorú autóra, amely mellett egy férfi feküdt az úttesten. Kiderült, hogy a 41 éves férfi a gépjármű vezetője volt, alkoholszintjét pedig 1,51 mg/l-ben állapította meg a szonda. Péntekről szombatra virradó éjjel, nem sokkal éjfél után a közlekedésrendészek a 11-es országúton, Szentivánlaborfalván állítottak meg egy 45 éves sofőrt, akinél 0,77 mg/l alkoholt mutatott a mérőeszköz. Valamennyi esetben vérvételre kísérték a vezetőket a pontos alkoholszint megállapítására. Az ügyekben büntetőeljárás indult, az ittas sofőrök jogosítványát felfüggesztették.

Súlyos közúti baleset nem történt a minivakáció alatt Háromszéken. Egyetlen könnyebb balesetet jegyeztek szombaton, amikor Kézdivásárhelyen két személyautó ütközött. Két személy könnyebben megsérült, ellátásra szorultak, de nem kellett őket kórházba utalni. (sz.)