Baleset Nagypatakon

2025. december 30., kedd, Közélet

Leszaladt egy személygépkocsi az úttestről tegnap délelőtt Nagypatakon – közölte a Kovászna Megyei Mihai Viteazul Katasztrófavédelmi Felügyelőség.

    Fotó: Kovászna Megyei Mihai Viteazul Katasztrófavédelmi Felügyelőség

A balesetben megsérült az autó vezetője, aki gerincbántalmakra panaszkodott. SMURD-mentőkocsival a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházba szállították ellátásra. (sz.)

