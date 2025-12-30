Baleset Nagypatakon

Leszaladt egy személygépkocsi az úttestről tegnap délelőtt Nagypatakon – közölte a Kovászna Megyei Mihai Viteazul Katasztrófavédelmi Felügyelőség.
A balesetben megsérült az autó vezetője, aki gerincbántalmakra panaszkodott. SMURD-mentőkocsival a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházba szállították ellátásra. (sz.)
