Baleset Nagypatakon

A karácsonyi ünnepek alatt összesen 146 esethez riasztották a rendőröket Háromszéken, ezek közül 125 bejelentés a 112-es segélyhívón érkezett. Ezenkívül a hatóságok 39 ellenőrző akciót szerveztek, amelyek célja a közrend fenntartása, az antiszociális cselekmények megelőzése, illetve az erőszakos esetek visszaszorítása volt. Különféle jogszabályok megszegése miatt a rendőrök 234 szabálysértési bírságot szabtak ki több mint 117 ezer lej összértékben – közölte tegnap a Kovászna megyei rendőrség.