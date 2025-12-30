Bővült az ivóvízhálózat Kovásznán

Az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretében idén jelentős víz- és csatornahálózat-fejlesztés zajlott a fürdővárosban. A Hydrokov tájékoztatása szerint bővítették az ivóvízhálózatot, új fogyasztókat csatlakoztattak, emellett számos helyszínen távleolvasású vízórákat is felszereltek.

A Hydrokov beszámolója szerint Kovászna ivóvízhálózata idén 5990 méterrel bővült, a hálózatra 302 új fogyasztót csatlakoztattak. A csatornahálózat ebben az évben 5833 méterrel hosszabbodott, 259 új bekötést valósítottak meg, valamint kialakítottak 11 szennyvízátemelő állomást is. A rendszerhez 3065 méter hosszúságú nyomóvezeték is kapcsolódik, az üzembiztonságot pedig 2 mobil áramfejlesztő segíti.

Az idén lezajlott beruházások részeként a Mihai Eminescu utcában 121 intelligens, távleolvasásra alkalmas vízórát szereltek fel. A Szabadság és az Egyesülés utcai tömbházak egy részénél fővízórákat helyeztek el, és vezetékcseréket is elvégeztek. A Hydrokov ugyanakkor jelezte: az üzemeltetésben kiemelt problémát képez a szívkórház előtt húzódó azbesztcement vezeték, amely 2025-ben három alkalommal is meghibásodott.

Vikol Lehel, a Hydrokov kovásznai kirendeltségének vezetője elmondta: a kivitelezés és egyes meghibásodások miatt több esetben utcákat kellett felbontani, ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezettek be, illetve egyes városrészekben időszakos vízellátás-kiesés is előfordult. Kitért arra is, hogy a heves esőzések próbára tették a csatornarendszert, ami helyenként kellemetlenségeket okozott.

Kozsokár Attila vezérigazgató a lakosság türelmét és megértését megköszönve kiemelte, hogy a hibák elhárításán a vállalat munkatársai több esetben munkaidőn túl, nehéz körülmények között is dolgoztak a szolgáltatás mielőbbi helyreállításáért.

„Sokszor nem látszik kívülről, hogy mekkora munkát jelent egy-egy meghibásodás. Szeretnénk köszönetet mondani a lakosságnak a türelemért és megértésért. Elmondhatom, hogy kollégáink minden esetben a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban léptek közbe, nem ritkán a munkaidőn kívül, éjszaka, esőben, hidegben, nehéz körülmények között, hogy a problémákat orvosolják és a rendszerek működését a lehető legrövidebb időn belül helyreállítsák, nem csak Kovásznán, hanem mindenhol. Igaz, hogy ez a munkájuk, de úgy érzem, hogy ezért nekik kiemelt köszönettel tartozom” – mondta a vezérigazgató.

A Hydrokov közlése szerint a hálózatok korszerűsítése mellett a csapatok felszerelését is fejlesztették: többek között billenőplatós teherautóval, duguláselhárító járművel, csőfagyasztó készülékkel és további eszközökkel bővítették az állományt. A társaság 2026-ban is folytatja a beruházásokat Kovásznán, tervezik az Állomás utcai csatornahálózat korszerűsítését (itt egy, a meglévő hálózatra csatlakoztatott szennyvízszivattyú telepítése esedékes), az Alsóporond utcai patak alatti csatornaátkelés cseréjét, a Petőfi Sándor utca végének rákötését a csatornahálózatra, a Barabás Miklós és a Mikes Kelemen utca felújítását, a készülő wellnessközpont vízellátásának biztosítását, valamint további kisebb-nagyobb infrastrukturális munkákat a város több pontján.