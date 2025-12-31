Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

SZÉKELY NOÉMI ESZTER

(szül. IAKAB)

életének 39., házasságának 10. évében 2025. november 2-án elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2026. január 3-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a vártemplomi

ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emlékét szívünkben őrizzük.

A gyászoló család

4336032

Megemlékezés

Szívünk mély fájdalmával emlékezünk édesanyánkra, ­TORMA KLÁRÁRA

(szül. GYENGE)

halálának hatodik hó­napjában. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

5230/b

Fájó szívvel emlékezünk

ÁBRAHÁM TERÉZRE

halálának tizennegyedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

1120705

„A szeretet az egyetlen, ami téren és időn átível.”

Szeretettel és alázattal emlékezünk január 1-jén

VERES VILMÁRA

(szül. RÁDULY) elha­lálozásának 9., valamint ­

VERES GYULÁRA elhalálozásának 8. évfordulóján.

Fiaik

1120673

Szívünk mély fájdalmával és soha el nem múló szeretettel emlékezünk

GERGELY JULIANNA IDÁRA halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

1120704

Szomorú szívvel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a brassói

KISS JÓZSEFRE halálának 22. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Szerettei

1120702

Csillag volt, mert szívből szeretett, s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben él és örökre ott marad. Kegyelettel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága jó édesanyára, nagymamára,

SZŐCS ANTÓNIA ANNÁRA, akit 11 éve kísértünk utolsó útjára. Abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, mert te a jobbnál is jobbat érdemeltél. Pihenése legyen csendes, emléke legyen áldott.

Szerettei

5228/b

Míg a földön élünk, a fájdalom megmarad, örökké érezni fogjuk hiányodat. Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek, akik szívből szeretnek, soha nem felednek téged. Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a komollói

DOMBORA ANDRÁSRA ­halálának 14. évfordulóján. Áldott emlékét, jóságát, mosolyát mindig őrizni fogjuk. Nyugodjon békben.

Szerettei

4336021

Bánatos szívvel emlékezünk az egerpataki

id. BELÉNYESI GÁBORRA halálának 13. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4336022

Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléked szívünkben örökre megmarad.

Fájó szívvel emlékezünk GELEI ÉVA ILONÁRA ­halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes emléke áldott.

Lánya és családja

4336026

Kegyelettel és szeretettel

emlékezünk

KOCSIS TIBOR SZILAMÉRRA, akinek 15 éve csak felejthetetlen emléke van köztünk. Drága emlékét szívünkben őrizzük, míg élünk. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei

4336028

Kegyelettel emlékezünk

a kökösi NAGY MÓZESRE­ ­halálának 21. évfordulóján.

Szerettei

4336029

Valahol a felhőkön túl van egy másik világ, ahol szép minden, nem szenved senki már. Ti is ott vagytok, az angyalok közt járjátok utatokat, ablakainkban minden éjjel csillagként ragyogtok. Hiányotokat mindennap érezve, nem enyhülő fájdalommal emlékezünk az ozsdolai

GÁL ENIKŐRE halálának 17., valamint GÁL ISTVÁNRA ­halálának 10. évében. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott. Nem választ el minket sem föld, sem ég, valahol a felhőkön túl találkozunk még.

Szerető családjuk

4336033