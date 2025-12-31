Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Elhalálozás

2025. december 31., szerda, Elhalálozás

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
SZÉKELY NOÉMI ESZTER
(szül. IAKAB)
életének 39., házasságának 10. évében 2025. november 2-án elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2026. január 3-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a vártemplomi 
ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emlékét szívünkben őrizzük.
A gyászoló család
4336032

 

Megemlékezés

Szívünk mély fájdalmával emlékezünk édesanyánkra, ­TORMA KLÁRÁRA
(szül. GYENGE) 
halálának hatodik hó­napjában. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
5230/b

Fájó szívvel emlékezünk
ÁBRAHÁM TERÉZRE
halálának tizennegyedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. 
Szerettei 
1120705

„A szeretet az egyetlen, ami téren és időn átível.” 
Szeretettel és alázattal emlékezünk január 1-jén
VERES VILMÁRA
(szül. RÁDULY) elha­lálozásának 9., valamint ­
VERES GYULÁRA elhalálozásának 8. évfordulóján.
Fiaik
1120673

Szívünk mély fájdalmával és soha el nem múló szeretettel emlékezünk 
GERGELY JULIANNA IDÁRA halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
1120704

Szomorú szívvel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a brassói
KISS JÓZSEFRE halálának 22. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Szerettei
1120702

Csillag volt, mert szívből szeretett, s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben él és örökre ott marad. Kegyelettel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága jó édesanyára, nagymamára,
SZŐCS ANTÓNIA ANNÁRA, akit 11 éve kísértünk utolsó útjára. Abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, mert te a jobbnál is jobbat érdemeltél. Pihenése legyen csendes, emléke legyen áldott.
Szerettei
5228/b

Míg a földön élünk, a fájdalom megmarad, örökké érezni fogjuk hiányodat. Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek, akik szívből szeretnek, soha nem felednek téged. Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a komollói
DOMBORA ANDRÁSRA ­halálának 14. évfordulóján. Áldott emlékét, jóságát, mosolyát mindig őrizni fogjuk. Nyugodjon békben.
Szerettei
4336021

Bánatos szívvel emlékezünk az egerpataki
id. BELÉNYESI GÁBORRA halálának 13. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4336022

Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléked szívünkben örökre megmarad.
Fájó szívvel emlékezünk GELEI ÉVA ILONÁRA ­halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes emléke áldott.
Lánya és családja
4336026

Kegyelettel és szeretettel 
emlékezünk
KOCSIS TIBOR SZILAMÉRRA, akinek 15 éve csak felejthetetlen emléke van köztünk. Drága emlékét szívünkben őrizzük, míg élünk. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
Szerettei
4336028

Kegyelettel emlékezünk
a kökösi NAGY MÓZESRE­ ­halálának 21. évfordulóján.
Szerettei
4336029

Valahol a felhőkön túl van egy másik világ, ahol szép minden, nem szenved senki már. Ti is ott vagytok, az angyalok közt járjátok utatokat, ablakainkban minden éjjel csillagként ragyogtok. Hiányotokat mindennap érezve, nem enyhülő fájdalommal emlékezünk az ozsdolai
GÁL ENIKŐRE halálának 17., valamint GÁL ISTVÁNRA ­halálának 10. évében. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott. Nem választ el minket sem föld, sem ég, valahol a felhőkön túl találkozunk még.
Szerető családjuk
4336033

