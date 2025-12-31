Színház ÖRKÉNY ISTVÁN SZÍNHÁZ. Egy legendás színészt, a száz éve született Darvas Ivánt ismerheti meg közelebbről a sepsiszentgyörgyi közönség a budapesti Örkény István Színház A Darvas című elő­adásából, melyet január 7-én, szerdán 19 órától láthatnak az érdeklődők a Tamási Áron Színház nagytermében. Darvas Iván alakját a maga jogán szintén közismert magyarországi művész, Gálffi László idézi meg a színpadon, aki hajdan együtt játszott a színészóriással.

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház Marc Camoletti Hatan pizsamában című vígjátéka Kolcsár József rendezésében ma 18 órától és január 3-án 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében látható. 10-én 19 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Központ nagytermében a Kosztándi Jenő-bérleteseknek, január 12-én 19 órától Brassóban a Redut Kulturális Központban, január 26-án 19 órától pedig a Vigadó Művelődési Központ nagytermében a Boér Géza-bérletes nézőknek játssza. Jegyek az in-time.hu oldalon, a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon vásárolhatók.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház januári előadásai: 9-én, pénteken, 10-én, szombaton, 11-én, vasárnap, 13-án, kedden 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtér) Kommuna – székely öko-románc, írta és rendezte: Radu Afrim (korhatár: 14 éven felülieknek, időtartam: 3 óra 30 perc, egy szünettel); 16-án, pénteken 19 órától a kamarateremben Valóság nagybátyám – koncertelőadás Cseh Tamás dalaiból (időtartam: 1 óra 40 perc, szünet nélkül); 22-én, csütörtökön, 23-án pénteken 19 órától a kamarateremben Kovács Dominik-Kovács Viktor: Jégtorta, rendező: Szilvay Máté (korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 1 óra 30 perc, szünet nélkül); 29-én, csütörtökön, 30-án, pénteken, 31-én, szombaton 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtér) W. Shakespeare: A vihar, rendező: Bodó Viktor (korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 1 óra 50 perc, szünet nélkül).

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház januári előadásai: 10-én, szombaton és 27-én, kedden 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Meditáció a szépségről, rendező-koreográfus: Gemza Péter (időtartam: 60 perc, szünet nélkül); 17-én, szombaton és 30-án, pénteken 19 órától a Háromszék Tánc­stúdióban Dirty Dancing, rendező-koreográfus: Eryk Makohon (korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 65 perc, szünet nélkül).

JEGYEK. A sepsiszentgyörgyi előadásokra jegyek a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon kaphatók. A jegyiroda nyitvatartási programja: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig. Előadásnapokon a kezdési időpont előtt egy órával nyit a pénztár. Érdeklődni lehet a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefonszámon.

A SZÉKELY GÓBÉK Telik az üdő című humoros elő­adásukat január 10-én és 11-én 19 órától játsszák a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Jegyek január 6-án 16–17 óráig kaphatóak az Andrei Mureșanu Színháznál 50 lejért (csak készpénzes fizetés lehetséges). Telefon: 0745 589 214, 0746 208 811.

Kiállítás

MAGMA. Sepsiszentgyörgyön a Robert Gutowski Architects építésziroda kiállítása ma, január 3-án, 4-én, 8-án és 9-én 11–19 óráig látogatható a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérben.

EGYÉNI KIÁLLÍTÁS. A kovásznai Kádár László Képtárban meghosszabbított programmal, 2026. február 6-ig látogatható Howard Weaver angol festőművész Here And There című egyéni kiállítása. Jelentkezés, további információ a 0762 674 516-os telefonon.

KÖZÖS FOTÓKIÁLLÍTÁS. Bede Erika és Csata Zoltán közös fotókiállítása meghosszabbított programmal, 2026. február 6-ig tekinthető meg a Kovásznai Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa-termében. Jelentkezés a 0762 674 516-os telefonszámon.

Hitvilág

SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi belvárosi templomban szilveszter napján 18 órától kezdődik az év végi hálaadó szentmise és egyben a beszámoló az elmúló esztendőről. 31-én 23.45-től nyitva lesz a templom, ha valaki éjfélkor a templomban szeretne imádkozni. ♦ Újév napján, január elsején, Szűz Mária, Isten anyjának ünnepén 10 és 12 órától lesz szentmise; 18 órától elsőcsütörtöki szentmise és szentségimádás Böjte Csaba atyával a Medjugorjei imacsoport szervezésében.

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. Sepsiszentgyörgyön a Gyár utcai templomban december 31-én 18 órától év végi hálaadó szentmisével ünnepelnek. 21 órától imádságban és böjtben virrasztást tartanak az altemplomban az Élet a Lélekben közösség szervezésében. 23.45-től hálát adnak az elmúlt évért és imádsággal köszöntik az új esztendőt. ♦ Január 1-jén 11 és 18 órától kezdődik a szentmise a templomban.

ILLYEFALVA. Az illyefalvi katolikus templomban december 31-én az év végi hálaadó szentmise 18 órától; január 1-jén Szűz Mária, Isten anyjának ünnepén 11 órától kezdődik a szentmise.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai, élő adásai: 6.45-től Ébredjen a Mária Rádióval, 7.05-től ima a hivatásokért, 7.30-tól szentmise Csíksomlyóról a kegytemplomból, 8.10-től A hét plébániája, 8.20-tól Ébredjen a Mária Rádióval!, 9 órától imaszándékok fogadása, 9.15-től Örvendetes rózsafüzér; csütörtökön: 18 órától szentmise Csíksomlyóról a kegytemplomból, 18.50-től A hét plébániája; pénteken: 22.10-től Virrasztás az Úrral. Honlap: mariaradio.ro.

Ünnepi nyitvatartás a könyvtárban

Az ünnepi időszakban a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár az alábbi nyitvatartási rend szerint lesz elérhető a közönség számára: ma 9–13 óráig. A fiókkönyvtár ma zárva. A könyvek vissza­adására szolgáló, az intézmény hátsó udvarán található bibliobox a nyitvatartási időn kívül is használható.

Röviden

AUTÓBUSZOK ÜNNEPI JÁRATAI. A Multi-Trans Rt. értesíti utasait, hogy Sepsiszentgyörgyön ma az autóbuszok 18 óráig közlekednek. 2026. január 1-jén, csütörtökön az autóbuszok közlekedése szünetel. Január 2-án, pénteken a szombati menetrend szerint indulnak a járatok. Az 5-ös (Sepsi Aréna), illetve a 18-as (Sugásfürdői) járatok ezen a napon nem üzemelnek majd.

NYITVATARTÁS A MÚZEUMBAN. A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum ma, illetve január 3-án, szombaton és 4-én, vasárnap 9–14 óráig várja a látogatókat. Honlap: sznm.ro.

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház ma, január 1-én, csütörtökön és 2-án, pénteken zárva tart. http://artacinema.roHonlap: artacinema.ro.

AUTÓBUSZ MADÉFALVÁRA. A Sepsiszéki Székely Tanács 2026. január 7-én autóbuszt indít Madéfalvára. A marosvásárhelyi előadás objektív okok miatt elmarad. Az utazás ingyenes. Jelentkezni az SZNT székházában (Konsza Samu utca 21. szám munkanapokon 9–13 óráig, valamint a 0757 809 126-os telefonon).

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma és csütörtökön 22–6 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Dr. Max (0752 068 364), péntektől az 1918. december 1. úti Adonis (0267 324 903) az éjszakai szolgálatos. Január 1-jén 8–12 és 16–20 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Salvia I. (0267 313 513), 2-án a Grigore Bălan tábornok úti Farmaline (Penny) (0367 402 209) tart nyitva. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. Kézdivásárhelyen a héten a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608), hétfőtől a Dózsa György utcai Ambrózia II. a szolgálatos. Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16, vasárnap 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914), Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann gyógyszertár (0729 935 431) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön pénteken 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (0743 455 556), szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.