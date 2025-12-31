Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Hozzávalók: a kemény kovászhoz: 20 g aktív kovász, 70 g finomliszt, 30 g víz, 20 g cukor; 2 bejgli tésztájához: 37 dkg finomliszt, 120 g kovász, fél pohár (1,1 dl) tej, 9 dkg vaj, 5 dkg cukor, 2 tojás, 5 g só; a diós töltelékhez: 25 dkg darált dió, 15 dkg cukorszirup, fahéj, reszelt citromhéj; a mákos töltelékhez: 25 dkg darált mák, 15 dkg cukorszirup, reszelt citromhéj; a cukorsziruphoz: 20 dkg cukor, 10 dkg víz; 1 tojás a lekenéshez.

Elkészítése: Előző este bekészítjük a kemény kovászt: az aktív kovászhoz hozzáadjuk a vizet, a cukrot és a lisztet, majd az egészet összekavarjuk és 8–12 órát szobahőmérsékleten pihentetjük. Másnap elsőként a bejgli tésztáját készítjük el: dagasztógépbe tesszük a megszitált finomlisztet, az előző nap bekészített kovászt, a tejet, a cukrot, a sót és a tojásokat, majd kb. 5 percnyi dagasztás után beledolgozzuk a vajat is. Az így nyert tésztát meleg helyen, letakarva 3–4 órát kelesztjük, közben háromszor hajtogatjuk. A tésztát négyszögűre lapogatjuk (kézzel, ujjbeggyel), majd fentről le, lentről fel, jobbról balra, balról jobbra összehajtogatjuk. Ezt a műveletet még kétszer megismételjük, majd még egy órát pihentetjük. Amíg a tészta kel, elkészítjük a töltelékeket. A diót és a mákot külön-külön edénybe kimérjük, majd ízesítjük: előbbit fahéjjal és citromhéjjal, a mákot csak citromhéjjal. A cukorsziruphoz egy edénybe tesszük a cukrot és a vizet, felforraljuk, majd felét a dióra, felét a mákra töltjük. Mindkettőt összekeverjük, és hagyjuk, hogy teljesen kihűljön. Ha a bejglitésztánk megkelt, az utolsó pihentetés után két cipóra osztjuk, amit vékony téglalappá nyújtunk, egyenletesen eloszlatjuk rajtuk a diós és a mákos tölteléket, majd felcsavarjuk. A két megformázott bejglit tiszta konyharuhával letakarva egy éjszakára hűtőbe tesszük.

Másnap a bejgliket kivesszük a hűtőből, lekenjük felvert tojással, és még 2–3 órát pihentetjük szobahőmérsékleten. Ezután megszurkáljuk hústűvel (le az aljáig), és 180 Celsius-fokra hevített sütőben 25–30 perc alatt megsütjük. A bejgliket felszeletelve tálaljuk.

Mennyiség: 1 adag

Elkészítési idő: 8–10 óra

 

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.

