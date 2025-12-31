Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
A nap fotója

2025. december 31., szerda, Szabadidő
  • Ünnepi díszben. Fotó: Albert Levente
Mit süssünk ma? (Kovászos bejgli)

Hozzávalók: a kemény kovászhoz: 20 g aktív kovász, 70 g finomliszt, 30 g víz, 20 g cukor; 2 bejgli tésztájához: 37 dkg finomliszt, 120 g kovász, fél pohár (1,1 dl) tej, 9 dkg vaj, 5 dkg cukor, 2 tojás, 5 g só; a diós töltelékhez: 25 dkg darált dió, 15 dkg cukorszirup, fahéj, reszelt citromhéj; a mákos töltelékhez: 25 dkg darált mák, 15 dkg cukorszirup, reszelt citromhéj; a cukorsziruphoz: 20 dkg cukor, 10 dkg víz; 1 tojás a lekenéshez.
2025-12-31: Nyílttér - :

Jobb adni, mint kapni (Református hírnök)

Noha lejárt karácsony ünnepe, a karácsonyfák még ékesítik otthonunkat. Még nem száradtak le ágaik, még nem hullatják tűlevelüket. Még őrizzük néhány napot, hogy ragyogásuk, csillogásuk emlékeztessen minket az ünnep örömére. 
