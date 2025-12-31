Amikor visszatekintünk az elmúlt időszakra, könnyen látjuk meg először a hiányokat, a nehézségeket vagy a be nem teljesült terveket. Pedig Isten igéje ma csendesen, mégis határozottan hív: ne feledd el mindazt a jót, amit kaptál. A hála nem tagadja a küzdelmeket, de megtanít arra, hogy a terhek között is észrevegyük Isten megtartó jelenlétét.

Ez az ige felszólítás a szívünkhöz: „Áldjad, lelkem, az Urat.” Nemcsak az ajkunkat, hanem a belső világunkat szólítja meg. A hála tudatos döntés: megállni, visszanézni, és felismerni, hogy Isten ott volt azokban a napokban is, amikor talán nem értettük az eseményeket. Ott volt a megőrzésben, az apró örömökben, egy jó szóban, egy időben érkező segítségben vagy éppen abban az erőben, amely továbbvitt, amikor elfogyott a sajátunk.

Különös hálával gondolok gyülekezetünkre, városunkra és a Sepsi Egyházmegye minden gyülekezetére és lelkipásztorára. Hálát adok a közösségekért, ahol együtt imádkozhatunk, együtt hordozhatjuk egymás terheit, és ahol Isten igéje újra és újra megszólal. Köszönöm azokat a szolgáló szíveket, akik csendben, hűséggel végzik a rájuk bízott feladatot, és a lelkipásztorokat, akik sokszor erőn felül is kitartanak az igehirdetés és a gondoskodás szolgálatában. Hiszem, hogy Isten áldása ott van minden közösségen, ahol az Ő nevében gyűlnek össze, és hogy a Sepsi Egyházmegye gyülekezetei élő bizonyságai annak: az Úr ma is munkálkodik közöttünk. A visszatekintés segít meglátni, hogy nem egyedül jártuk az utat. Lehet, hogy voltak csalódások, veszteségek, kérdőjelek, de Isten hűsége nem ingott meg. Sokszor csak utólag értjük meg, miért volt szükség várakozásra, miért zárult be egy ajtó, vagy miért változott meg egy terv. A hála ilyenkor bizalommá érik: ha eddig megtartott, ezután is meg fog.

Ez az ige arra is figyelmeztet: az emlékezés lelki gyakorlat. „El ne feledd” – mert az emberi szív hajlamos a felejtésre. Ha nem számoljuk össze Isten ajándékait, könnyen elégedetlenség költözik belénk. De amikor hálát adunk, a szívünk kitágul, és újra helyükre kerülnek a dolgok: felismerjük, hogy az élet nem magától értetődő, hanem ajándék.

Legyen ez az áhítat csendes megállás. Egy pillanat, amikor nem kérünk, nem sietünk tovább, csak megköszönjük mindazt, amit kaptunk – a láthatót és a rejtettet is. És ebből a hálából induljunk tovább, bízva abban, hogy aki eddig hordozott, a holnapot is ismeri. Ámen.

Dénes Előd