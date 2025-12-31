Európa fontos emberei

Itt az év vége, és eljött a mérlegelések, mérlegkészítések ideje. Egyszerű földi halandóként mi a politikusok ténykedésének „áldásait” élvezzük, nem egyet bizony a bőrünkön is (főleg, ha csattan). Persze vannak okosok, akik nagyban látják a világot és meghallgathatjuk vagy elolvashatjuk véleményüket, de attól függetlenül meglehet nekünk is a véleményünk, illetve megvan róluk a véleményünk.

A mérlegkészítés legnagyobb mesterei közé tartoznak a Politico lap szerkesztői, akik szűkebb hazánk, Európa politikusai közül 28 olyant tettek fel a listájukra, akiknek szerintük nagy befolyásuk volt 2025-ben (és lesz 2026-ban) Európa politikai, gazdasági és társadalmi életére, így a miénkre is, habár biztosan sokkal többen vannak, akik miatt Európa oda jutott, ahol van. De vajon hová jut jövőre?

Megnéztem a listát, és úgy gondolom, hogy van, amiben nem egyezik a véleményem azzal, amit a politicósok mondanak. A lista három típusba – a cselekvők, a felforgatók és az álmodozók kategóriájába – sorolja a politikusokat. Biztosan azért, mert a politikusok cselekszenek, felforgatnak meg álmodoznak. Az átlagpolgárral persze sokkal egyszerűbb ez a besorolósdi: az egyszerű embert egyedül az álmodozók kategóriájába lehet besorolni (mint az éhes disznót abban a bizonyos közmondásban). De azért csak higgyük, rendületlenül, hogy jövőre jobb lesz. A politikusoknak a szerkesztők beceneveket (vagy inkább csúfneveket) is adtak. Néhányat felsorolok az ismertebbek közül, és megpróbálom a magam módján a rangsoroltakról elárulni szerény véleményemet is.

A Politico szerint a lista élén Donald Trump áll, aki nem is európai, de „árnyéka mindenütt ott van az európai politikában”. Szerinte „Európa nem tudja mit tegyen. Politikailag korrektek akarnak lenni, és ez teszi gyengévé őket.” Beceneve a „Transzatlanti Sokk”, biztosan azért, mert sokkal több az, amit szeretne Európától. Többek közt azt, hogy védje meg magát. Amerika adná a fegyvereket, mi meg a pénzt és a katonákat. Bizony nagyon is megpróbálja befolyásolni Európát. Mindenféle vámokat sózott az európai termékekre, amelyeket mukk nélkül lenyeltek az unió vezetői. De aztán a béketerveivel már nem értettek egyet. Pedig annyira akarta a békét, és a békítő szándékért még a Nobel-békedíjban is reménykedett, de azt másnak adták. Jó üzletemberként megkaphatta volna esetleg hitelbe is, akkor, mint jó adós, biztosan megteremtette volna a békét.

Utána a második a listán Mette Fredriksen dán miniszterelnöknő, „Észak Csillaga”. Azért lehet a második a rangsorban és nevezhették az Észak Csillagának, mert a hosszú skandináv éjszakákon mutathatja az utat, mint a háromkirályoknak a betlehemi csillag. Az is lehet, hogy legalább a második helyet hölgynek illett adni, ha már nem nőt neveztek meg az első helyen, de az is lehet a magyarázat, hogy azért kapta a második helyet, mert ellenkezik Trumppal, mivel amaz el szeretné venni Dániától Grönlandot, emellett pedig a klímavédelem terén is nagyon harcos.

A német kancellár, Friedrich Merz a „Tartózkodó Radikális”, de nem tudom, hogy miért tartózkodó, mert egyre harciasabbnak tűnik. De az is lehet, hogy hol radikálisnak mutatkozik, máskor meg inkább tartózkodó, mert nem tudja, meddig tartózkodhat a kancellári székben.

A franciák népszerű Marine Le Penje a „Harci Ló” (Csatakanca?) néven szerepel, biztosan azért, mert a hátán viszi Franciaországban pártját az ellenzékiek közül a választásokon, győzelmét azonban nem honorálják kormányzással. De az is lehet, hogy olyan, mint egy harcias ló, amelyiket nehéz megállítani. Addig megy, míg ösztönei hajtják és győz, bár mindenféle akadályt raknak elébe.

Vlagyimir Putyin az ötödik a listán: „A Provokátor”. Úgy tűnik, nem akarták durvább megnevezéssel provokálni. Azt tartják róla, hogy a becenevében foglalt tevékenység igazi nagymestere, mert ő is békét akar, akárcsak Trump, de amíg a békegalamb meg nem érkezik, addig azért keményen harcol. Még az is lehet, hogy orosz medveként az ukrán macskával együtt Európa nagykutyáit provokálja. Az európai vezetők nagy része ugat, a karaván (vagyis a front) pedig halad. Aztán jó medveként időnként atombombái emlegetésével egyet-egyet mordul: hol Trump, hol meg Brüsszel felé.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöknője a „Vaskéz” néven szerepel a hetedik helyen. Biztosan a régi brit miniszterelnöknő, Margaret Thatcher mintájára a Vaslady után kapta becenevét, aki szintén harcos volt, neki tulajdonítják, hogy Anglia megnyerte a falkalandi háborút. De mintha Ursula von der Leyennek nem lennének olyan sikerei, mint a Vasladynek, aki rendíthetetlensége miatt kapta nevét. Az igaz, hogy olyan, mint a magyar mondásban: Munkásököl vasököl, oda sújt, ahova köll. De néha kinyitja a vasöklöt, és olyankor finom ujjacskáival milliárdos üzleteket pötyög be telefonjába, mint ahogy Covid-vakcinát is rendelte volt.

A 12. helyen a „Fejfájást Okozó” névvel Orbán Viktor áll, aki jó ideje ott van a listán, illetve alighanem az étlapon is, hiszen legszívesebben felfalnák őt Brüsszelben (mert mindent kritizál, ami onnan jön), bár úgy tűnik, sem lenyelni, sem kiköpni nem tudják a magyar miniszterelnököt. Fejfájást okoz azzal is, hogy elmegy az ellenséghez, Putyin elnökhöz, és a másik, kisebb ellenséghez, Kínába, de járt már az amerikai elnöknél is, aki szintén okoz némi fejfájást az uniónak. És fejfájást okoz odahaza az ellenzéknek is, mert továbbra is miniszterelnök akar maradni. Aztán érdekes, hogy Magyar Péter a tavaly rajta volt a 28-as listán (a felforgatók között), de idén nem tették fel, talán, mert a választásokon egy külön listán lesz rajta, a Tiszáén. A feltörekvők tízes listáján szerepel Budapest polgármestere, Karácsony Gergely a melegfelvonulás (Pride) megszervezése miatt.

Mark Rutte a „Szépen Beszélő” nevet kapta. Legutóbb is olyan szépeket hallhattunk tőle a közelgő háború kapcsán, hogy a hajunk égnek áll. De finoman mondja, ezért nevezhetik szépszavúnak. Trumpnak azt mondja, hogy békét akar, a harcias európai vezetőknek meg azt, hogy háború lesz, és finoman ijesztgeti a népet is ezzel. Mikor minket nem akart a schengeni övezetbe felvenni, akkor is finoman hozta tudomásunkra, hogy rögtön felvesznek, ha teljesítjük a követelményeket. Politikai cukormáz varázslónak (lám még egy ló…) tartják, ezért lehetett NATO-főtitkár belőle.

Az olasz miniszterelnöknő, Giorgia Meloni a „Követni Való Modell”, gondolom azért, mert megváltoztatta radikalizmusát, miután kormányfő lett Itáliában. Míg az Olaszország Testvérei párt elveit vallotta, addig nem nagyon volt népszerű az unió vezetői között. Aztán belesimult a fősodorba, és azért tarthatják követendő modellnek, mert minden európai vezetőtől elvárják az EU vezérei, hogy belesimuljanak a tájba, a többségi politika vizeibe. Az angol miniszterelnök, Keir Starmer „Az Utazó Ember”, aki azért kaphatta nevét, mert annyit utazik európai kollégáihoz, mint egyetlen elődje sem, amíg Anglia az unió része volt. Minden útján (és minden úton-módon) próbál közeledni az unióhoz, de vissza biztosan nem akarja téríteni Angliát az unióba, mert akkor megint nettó befizetők lennének, amit nem szeretnének.

Volodimir Zelenszkij a „Kártyajátékos” a tizennegyedik – okkal, hiszen állandóan az európaiak pénzén játszik Ukrajna nevében. Úgy tesz mintha pókerezne, és pókerben bizony lehet blöffölni is. Nem mutatja fel összes lapját, és ha kell, a 19-re is lapot kér (az uniótól pedig mindent). Az igaz, hogy nem mer nyílt lapokkal játszani Trumppal. Kockáztatott, mikor beleállt az oroszok ellen a háborúba, és nem biztos, hogy nem veszít, de hogy legyen tét a kártyán, elzálogosította fél Ukrajnát, pedig ha nem nyer, nem lesz miből törleszteni a kölcsönt.

És lássunk még egy szebb napokat is megért elnököt, a francia Emmanuel Macront, aki csak a 19. helyen szerepel, a „Sérült Kakas”, pedig milyen fontos akar lenni, nemcsak otthon, hanem Európában és a világpolitikában is. A gall kakas nemzeti szimbólum volt a francia forradalom idején, és Macron is az akarna maradni. De a büszke kakaskodót állandóan sértegetik, leginkább saját hazájában. Ezért állna ki Európa nagy szemétdombjára kukorékolni, mert odahaza nemigen sikerül neki. Különösen, ha olyan tyúkok támadják, mint Marine Le Pen.

A többi felsorolt politikusok nem olyan ismertek vagy fontosak, ezért egyelőre nem foglalkoztam velük. Ha jövőre nagyok lesznek, akkor talán visszatérünk majd rájuk is.

Az illusztrációk a Chat GPT mesterségesintelligencia-modell segítségével készültek