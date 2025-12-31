Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
IRES-felmérésNépszerű az AUR, aggasztó a bizonytalanság

2025. december 31., szerda, Belföld

Az IRES közvélemény-kutató cég friss felmérése szerint csupán négy párt jutna be a parlamentbe, ha vasárnap tartanák a parlamenti választásokat. Az adatok ugyanakkor azt is tükrözik, a társadalomban eluralkodott bizonytalanság, a nehéz gazdasági helyzet aggasztja a leginkább a lakosságot.

    Fotó: Facebook / Alianța pentru Unirea Românilor - AUR

A hétfőn ismertetett közvélemény-kutatás eredményei szerint a választópolgárok körében a legnagyobb népszerűségnek továbbra is a szélsőségesnek tartott Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) örvend, melyet a megkérdezettek 36 százaléka támogat. A második helyen a Szociáldemokrata Párt (PSD) áll 21 százalékkal. Ezt a két kisebb kormánypárt, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) követi 18, illetve 11 százalékos támogatottsággal. A felmérés szerint a többi politikai párt az ötszázalékos bejutási küszöb alatti támogatottsággal rendelkezik.

Az IRES felmérésében a polgárok közérzetére vonatkozó kérdések is szerepeltek. Ezek alapján kiderült, hogy a lakosok a 2025-ös évet jóval nehezebbként élték meg, mint a választások által fémjelzett 2024-est. Bár több mint 60 százalékuk személyes szinten jól boldogult, a társadalomban elharapózó bizonytalanság negatívan érintette őket. A megkérdezettek a legfőbb stresszforrásnak az ország nehéz gazdasági helyzetét és az ezzel kapcsolatos kormányzati döntéseket nevezték. 42 százalékuk mondta azt, hogy romlott az anyagi helyzete, és csupán 21 százalék állította, hogy javult. A válaszadók 72 százaléka szerint az ország rossz irányba halad. A felmérés szerint a lakosság továbbra sem tért napirendre a tavalyi államfőválasztás érvénytelenítése felett. 61 százalékuk elhibázottnak tartja a döntést, és a többség úgy gondolja, hogy a hatóságok azóta sem szolgáltak kielégítő magyarázattal az okokról.

A kormány költségcsökkentési intézkedései is megosztják a lakosságot. 53 százalék mondta azt, hogy ezek negatívan érintették.

Az IRES felmérése szerint a polgárok legkevésbé a politikusokban bíznak, míg a társadalomban a legjobb megítélésnek a tűzoltók, az orvosok és a pedagógusok örvendenek.

