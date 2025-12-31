Fogyatékkal élők támogatásáról döntöttek

Idei utolsó ülésén a kormány sürgősségi rendeletet fogadott el, amely támogató intézkedéseket vezet be a fogyatékossággal élő felnőttek intézményi ellátásból a közösségi életbe való átmenetének segítésére, tiszteletben tartva az önállósághoz és a társadalmi befogadáshoz való jogukat.

Derzsi Ákos, az RMDSZ munkaügyi államtitkára szerint két új pénzügyi támogatási forma kerül bevezetésre. Az egyik a lakhatási támogatás, amelyet havi rendszerességgel folyósítanak, és amely a közösségben való önálló életvitelhez szükséges kiadások fedezését szolgálja. A másik az átmeneti támogatás, amelyet a bentlakásos intézményekből való kikerüléskor állapítanak meg, és az alkalmazkodás megkönnyítését, valamint rendkívüli helyzetek kezelését hivatott támogatni. A finanszírozás módját és összegét, a kifizetések szabályait, valamint a jogosultsági feltételeket kormányhatározatban pontosítják – magyarázta az államtitkár.

A rendelet egy új szociális szolgáltatástípust is bevezet: a közösségben nyújtott, önálló életvitelt segítő lakhatási szolgáltatást, amely személyre szabott támogatást biztosít a fogyatékossággal élő felnőttek számára, és tiszteletben tartja azt a jogukat, hogy maguk dönthessenek lakóhelyükről és életformájukról.

Az intézkedéscsomag rugalmasabb megoldásokat vezet be a települések közötti közlekedési kedvezmények terén is. A súlyos vagy fokozott fogyatékossággal élő személyek választhatnak az ingyenes közlekedés igénybevétele vagy olyan elektronikus utalvány között, amely az üzemanyag- vagy villamosenergia-költségek fedezésére használható. A támogatás éves összege súlyos fogyatékosság esetén legfeljebb 1500 lej, fokozott fogyatékosság esetén pedig 750 lej.