Elbocsátásokat terveznek Parajdon

A Salrom korábban leváltott, de még tisztségben lévő igazgatója a vállalat által jövőre tervezett elbocsátásokról és végkielégítésekről nem adott tájékoztatást, mint mondta, erről még nem született vezetőtanácsi döntés. Korábban úgy nyilatkozott, hogy decemberben a parajdi kirendeltség 62 alkalmazottját küldték március végéig tartó kényszerszabadságra. Erre az időszakra a vállalat havonta biztosítja számukra az alapbérük 80 százalékát.

Dobrea arról is beszámolt, hogy 2026 áprilisában és májusában egy személlyel többet, 63 alkalmazottat küldenek kényszerszabadságra. A döntést gazdasági okokkal indokolta, hangsúlyozva, hogy a vállalatnak Parajdon már sem a sókitermelésből, sem a turizmusból nem származik bevétel. Mint közölte, jelenleg a 131 alkalmazottból 69-et foglalkoztatnak, és további átszervezéseket is terveznek. Ezek során alkalmazottakat bocsátanának el, akiket azonban végkielégítésben részesítenének a vállalatnál eltöltött évek függvényében. Az erre vonatkozó döntést még jóvá kell hagynia a Salrom vezetőtanácsának, majd a részvényesek közgyűlésének, csak ezután szolgálnak információkkal róla – tette hozzá.

A Korond-patakon épített és hónapokkal ezelőtt elkészült csővezeték átvétele kapcsán Constantin Dan Dobrea elmondta, hogy a munkálatok átvételéhez a helyi hatóság és az építési felügyelőség képviselőiből álló bizottság láttamozására várnak. Arról is beszámolt, hogy a patak eltereléséhez szükséges betonmeder építése új közbeszerzési eljárás tárgyát fogja képezni. Közölte, a projektnek össz­hangban kell lennie a hidrológiai szakértői vélemény következtetéseivel, és megvalósításához a vízügyi hatóság jóváhagyására is szükség van.