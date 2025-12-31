Kormányfők a légi támaszponton

A látogatás során kétoldalú egyeztetések zajlottak a térség biztonsági helyzetéről és a NATO-n belüli együttműködésről Oroszország Ukrajna elleni háborújának körülményei között. A két miniszterelnök áttekintette azokat az intézkedéseket, amelyek erősítik a szövetséges katonai jelenlétet a NATO keleti szárnyán, illetve tárgyaltak a tagállamok hozzájárulásáról az elrettentéshez és a kollektív védelemhez. Ennek kapcsán hangsúlyozták Hollandia szerepét a Romániában zajló NATO-missziókban, beleértve holland katonai drónok és a holland légierő személyzetének bevetését. Szó esett továbbá a közös kiképzési programokról is, mindenekelőtt a Borceán működő F–16-os pilótaképző központról.