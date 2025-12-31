Kormányfők a légi támaszponton

Meglátogatta tegnap az aranyosgyéresi légi támaszpontot Ilie Bolojan miniszterelnök és holland hivatali partnere, Dick Schoofahol, a katonákkal küldetéseikről és szolgálati körülményeikről tárgyaltak.
A látogatás során kétoldalú egyeztetések zajlottak a térség biztonsági helyzetéről és a NATO-n belüli együttműködésről Oroszország Ukrajna elleni háborújának körülményei között. A két miniszterelnök áttekintette azokat az intézkedéseket, amelyek erősítik a szövetséges katonai jelenlétet a NATO keleti szárnyán, illetve tárgyaltak a tagállamok hozzájárulásáról az elrettentéshez és a kollektív védelemhez. Ennek kapcsán hangsúlyozták Hollandia szerepét a Romániában zajló NATO-missziókban, beleértve holland katonai drónok és a holland légierő személyzetének bevetését. Szó esett továbbá a közös kiképzési programokról is, mindenekelőtt a Borceán működő F–16-os pilótaképző központról.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.