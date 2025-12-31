Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Kormányfők a légi támaszponton

2025. december 31., szerda, Belföld

Meglátogatta tegnap az aranyosgyéresi légi támaszpontot Ilie Bolojan miniszterelnök és holland hivatali partnere, Dick Schoofahol, a katonákkal küldetéseikről és szolgálati körülményeikről tárgyaltak.

    Fotó: gov.ro

A látogatás során kétoldalú egyeztetések zajlottak a térség biztonsági helyzetéről és a NATO-n belüli együttműködésről Oroszország Ukrajna elleni háborújának körülményei között. A két miniszterelnök áttekintette azokat az intézkedéseket, amelyek erősítik a szövetséges katonai jelenlétet a NATO keleti szárnyán, illetve tárgyaltak a tagállamok hozzájárulásáról az elrettentéshez és a kollektív védelemhez. Ennek kapcsán hangsúlyozták Hollandia szerepét a Romániában zajló NATO-missziókban, beleértve holland katonai drónok és a holland légierő személyzetének bevetését. Szó esett továbbá a közös kiképzési programokról is, mindenekelőtt a Borceán működő F–16-os pilótaképző központról.

