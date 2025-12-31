Pénz infrastruktúrára, beruházásokra

Az Európai Bizottság (EB) több mint 586 millió eurót utalt át Romániának a 2021–2027-es Közlekedési Program keretében a Kohéziós Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrásaiból – jelentette be tegnap Alexandru Nazare pénzügyminiszter.

A kifizetés olyan nagy infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódik, amelyek eredetileg az országos helyreállítási programban (PNNR) szerepeltek, majd áthelyezték azokat a 2021–2027-es Közlekedési Programba, lehetővé téve az uniós források hatékonyabb felhasználását. Nazare hangsúlyozta: az átutalt összegek uniós támogatások, nem a román adófizetők befizetéseiből származnak, és közvetlenül a román gazdaságba áramlanak, elsősorban közlekedési infrastruktúra-fejlesztések, regionális beruházások és közszolgáltatások finanszírozására. Közölte azt is, hogy a pénzügyminisztérium vasárnap összesen 714 millió lejt utalt át több önkormányzatnak a PNRR-

hez kapcsolódó, vissza nem térítendő támogatásokból finanszírozott helyi beruházások önrészének kifize­tésére.