A hatóságok a Pirotehnic 2025 akcióterv keretében ellenőrzéseket tartanak, elsősorban a balesetek megelőzésére és a jogellenesen tartott vagy árusított tűzijátékok kiszűrésére. December eleje óta a rend­őrök 12 alkalommal ellenőrizték a megyében működő, engedéllyel rendelkező jogi személyeket, emellett 15 magánszemélynél is vizsgálódtak. Az akciók során több esetben is törvény által tiltott kategóriába tartozó pirotechnikai eszközöket találtak. Az ügyekben összesen 13 bűncselekmény miatt indult eljárás. Az eddigi ellenőrzések mérlege: több mint 150 kilogramm pirotechnikai eszközt foglaltak le.

December 23-án egy 37 éves férfinál mintegy 15 kilogrammnyi, T1 és P1 kategóriába tartozó pirotechnikai eszközt – főként tűzijátékkötegeket és hanghatást keltő anyagokat – találtak. Ugyanaznap egy 19 éves fiatalembernél 10 kilogramm P1 kategóriás eszközt, míg egy 37 éves férfinál több mint 2300 darab P1-es pirotechnikai terméket foglaltak le. December 29-én a rendőrök egy 43 éves férfit értek tetten, amint engedély nélkül kínált eladásra pirotechnikai eszközöket. Az általa vezetett autóban több mint 40 kilogrammnyi, P1 és F1 kategóriába sorolt tűzijátékot találtak, amelyeket szintén elkoboztak. Ugyanezen a napon átfogó ellenőrzést tartottak több Kovászna megyei futárcégnél is. Tizenegy helyszínen vizsgálódtak, és 14 olyan csomagot azonosítottak, amelyekben T1, P1 és F2 kategóriá­jú pirotechnikai eszközök voltak. Ezekből összesen több mint 63 kilogrammot foglaltak le. Az ügyekben a nyomozás folytatódik.

A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet: az új jogszabály-módosítások értelmében a pirotechnikai eszközök engedély nélküli birtoklása, értékesítése vagy használata bűncselekménynek minősül, és büntetőjogi felelősséget von maga után. A szórakoztatási célú, F1-es kategóriába tartozó pirotechnikai eszközök – mint például a karácsonyfára szánt apró tűzijátékok, bengáli gyertyák, partitrombiták, pattogók, szikraszórók, konfettis durranók vagy az úgynevezett „robbanó bogyók” – rendeltetésszerű használat mellett igen alacsony kockázatot jelentenek, ugyanakkor csak olyan vásárlónak adhatók el, aki betöltötte 16. életévét. A rendőrség hangsúlyozza: pirotechnikai eszközöket kizárólag engedéllyel rendelkező forrásból szabad beszerezni. Az ilyen termékekkel való kereskedelmet csak erre feljogosított cégek végezhetik. Magánszemélyek számára tilos minden olyan tevékenység, amely kereskedésnek minősülhet (az eszközök átadása, tárolása, megsemmisítése, előállítása, értékesítése vagy az országba való behozása). A rendőrség közölte továbbá, hogy az ellenőrzések a következő időszakban is folytatódnak, azzal a céllal, hogy megelőzzék a súlyos baleseteket, és érvényt szerezzenek a robbanóanyagokra vonatkozó jogszabályoknak. (sz.)