Egyszerűsített eljárás

2025. december 31., szerda, Közélet

Gyorsabban, egyszerűbben jelenthetik a vízórák állását a fogyasztók, miután a Hydrokov regionális vízszolgáltatónál üzembe helyeztek egy mesterséges intelligencia által támogatott telefonközpontot.

    Fotó: Háromszék

A fejlesztés révén az ügyfelek gyakorlatilag bármikor közölhetik a fogyasztásmérők állását, a 0373 814 814-es telefonszámon elérhető robot ugyanis a nap bármely órájában fogadja a hívásokat – tájékoztatott a közműszolgáltató. Kozsokár Attila igazgató az új rendszer előnyei kapcsán jelezte, a központ párhuzamosan több hívást is képes fogadni fennakadás nélkül, így gyorsabbá válik az adatközlés. Emlékeztetett, hogy az ügyfeleknek minden hónap 25-éig kell bejelenteniük az óra állását. Az új szolgáltatás magyar és román nyelven egyaránt elérhető, az adatközlés pedig mindössze néhány percet vesz igénybe. Mint azt a Hydrokov közölte, az információkat egy mesterséges intelligencia által támogatott rendszer dolgozza fel, ez ellenőrzi az óraállást is. A rendszer a hallottak alapján megerősítést is kér az ügyféltől. Amennyiben téves adat került bejelentésre, korrigálásra is lehetőség van. Kozsokár Attila megjegyezte: mivel az adatok felvétele mesterséges intelligencián alapul, a hívás során csendes környezetre van szükség, erős háttérzaj mellett ugyanis a központ félreértheti az ügyfél által mondottakat. Az új szolgáltatás már elérhető, az esetleges hibákat a következőkben orvosolják.

Megosztás:   Szerző: Demeter Virág Katalin Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-31 08:00 Cikk megjelenítése: 571 Olvasóink értékelése: 4 Szavazatok száma: 4
Az ön értékelése:
