Aligha ússzuk meg egyszeri emeléssel: Antal Árpád polgármester szerint a 2026-os esztendő egy köztes állapot, 2027-től valós piaci alapon történik majd az adózás, legalábbis ez a kormány szándéka. A most bevezetett adóemelés – a vonatkozó határozatot tegnap délelőtti rendkívüli ülésén fogadta el a sepsiszentgyörgyi tanács – főként a természetes személyeket sújtja: egy átlagos, két-három szobás tömbházlakásban élő család, amelynek egy legtöbb 1600 köbcentiméteres motorral rendelkező autója van (a városlakók nagyjából 85 százaléka tartozik ebbe a kategóriába), jövőben mintegy 600 lejt fog ezekért adózni az eddigi 350 lej helyett. Különösen a régi járművek adója növekszik jelentősen: a kormány a szennyező fizet elvet próbálja érvényesíteni, azaz minél idősebb és szennyezőbb egy gépkocsi, annál nagyobb adót kell utána fizetni; ez ahhoz fog vezetni, hogy egyeseknek csökken vagy szinten marad a kocsiadójuk, a többségnek azonban emelkedni fog – magyarázta, hangsúlyozva, hogy egyáltalán nem örvend ennek a változásnak, hiszen tudomása szerint nem is az önkormányzatoké lesz az így befolyó plusz jövedelem, hanem az állami közösbe megy. „Mi ezt nagyon határozottan ellenezzük, és a következő másfél hónapban az RMDSZ és a municípiumok szövetsége is azért fog harcolni, hogy a pénz helyben maradjon, az önkormányzatok pénzügyi autonómiáját erősítse” – mondta.

Az adóemelés a jogi személyeket kisebb mértékben érinti: az épületek utáni adójuk nem változik, a területekért azonban tőlük is többet vesznek el; Sepsiszentgyörgyön azonban a helyi vállalkozások ezután is visszaigényelhetik az ingatlanadójuk egy részét – közölte a polgármester. Más támogatásokat is bevezetnek: újraindítják a helyi roncskocsiprogramot, mert az országosak nemigen működnek, és február elsejétől többféle kedvezményt adnak a nyugdíjasoknak a buszozáshoz. Ezek a következők: az eddigi 1450-ről 1600 lejre emelték azt a jövedelmi küszöböt, amely alatt ingyenes autóbuszbérletet adnak az idős személyeknek, bevezetnek egy 75 százalékos kedvezményt az 1601 és 2000 lej közötti nyugdíjból élők számára, és 50 százalékos kedvezményt adnak a 2001–2400 lejes nyugdíjból élőknek. Kedvezmény nélkül 84 lejbe kerül az egyhavi buszbérlet.

Érvényben marad az a 9 százalékos kedvezmény, amely a március végéig befizetett ingatlanadókért jár, a hibrid gépkocsik tulajdonosai pedig 30 százalékos kedvezményt kapnak. Sajnos a fogyatékkal élő személyek adómentességét eltörölte a kormány – voltak visszaélések Sepsiszentgyörgyön is, országszinten sok nagy értékű autót írattak a nevükre –, ezen az önkormányzat nem tud változtatni, de a kis jövedelműek kérhetnek egyszeri segélyt a városházán.

Antal Árpád elmondta: a természetes személyek lakásaira akár két és félszer nagyobb adót is kivethet az önkormányzat a törvény szerint, ám Sepsiszentgyörgy az alacsony adószint mellett marad. Kifejtette: az évi 600 lej havi 50 vagy napi 1,50–1,60 lejt jelent, ebből próbálnak minél jobb közszolgáltatásokat nyújtani. A város költségvetésében a természetes személyek által befizetett ingatlanadók összege nem éri el a 10 millió lejt, a jogi személyek nagyjából kétszer annyit fizetnek be, de a bevételek 95 százalékát más forrásokból, európai uniós pályázatokból vagy kormányprogramokból teszi hozzá az önkormányzat, sőt, ennél többet is, mert bizonyos beruházások – például a terelőút vagy a jégcsarnok – nem is jelennek meg a város költségvetésében. Ez idén durván 300 millió lej volt, amiből a köztisztasági kiadások meghaladják a 10 milliót, a közvilágítás fenntartása 4–5 milliót vitt el, a kulturális intézményekre 20 milliót fordítottak – sorolta.

Hozzátette: a leszerződött támogatások mértékét tekintve Sepsiszentgyörgy országos szinten a második helyen áll (Bodzavásár mögött), és mindezt kevés alkalmazottal érték el, a létszám alatta van a megengedettnek, így a 30–35 százalékos keretszámcsökkentés nem érinti a várost. Végül az elöljáró köszönetet mondott a sepsiszentgyörgyieknek azért, mert jó adófizetők.