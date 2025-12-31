Fájdalmas adóemelés Kézdivásárhelyen

A kormány által előírt séma szerint emeltek adót Kézdivásárhelyen, de az adóemelés valós mértéke jóval nagyobb, mint a kormány által beharangozott hetven százalék, s nem azért, mert a megemelt összeget az 5,6 százalékos pénzromlással is ki kell igazítani. Az ingatlanadók az új évtől nagyjából kétszeresére nőnek a céhes városban.

Nagyon megosztotta a kézdivásárhelyi tanácsot az az intézkedés, amelyet a kormány nyomására kellett elfogadniuk. Mint kiderült, senki sem akart adót emelni, Bukarest nyomására történik mindez. A kormány egyébként hetvenszázalékos emelést írt elő, amit még az 5,6 százalékos éves inflációval is ki kell igazítani, de Kézdivásárhelyen ez másként csengett le. A lakóházak utáni ingatlanadót a törvény az ingatlan becsült értékének 0,1 százalékában állapítja meg. A kézdivásárhelyi lakások adózandó értékének megállapításához használt négyzetméterenkénti ár azonban semmiképp nem nevezhető normálisnak, hiszen az ebből visszaszámolt ingatlanárak köszönőviszonyban sincsenek a piaci valósággal. A céhes városban a 0,1 százalékos koefficienst például 2677 lejes négyzetméterárra számolják (korábban ez az érték nagyjából 700 lej volt), így egy kétszobás, 50 négyzetméteres tömbházlakás értéke nyolcvanezer euró lenne, ami jóval magasabb a valós piaci áraknál. Nagyobb lakások esetében a számok a valóságtól még távolabb kerülnek: egy nyolcvan négyzetméteres lakás esetében például közel 670 ezer lej (131 000 euró) az adó megállapításánál használt érték.

Ami a 2026-ra vonatkozó adókat illeti, Kézdivásárhelyen egy átlagosnak mondható kétszobás tömbházlakás éves adója valamivel 400 lej fölött lesz. A gépkocsik esetében nincs lényeges emelés, emelkedik viszont a külterületen lévő szántók adója: ez hetven százalékkal nő január elsejétől. A belterületi telkeket terhelő adó csak az éves infláció mértékével, 5,6 százalékkal nő. Rossz hír, hogy a korábbiak közül egyetlen kedvezmény marad meg a 2026-os évre is: tíz százalékkal kevesebb adót fizethet, aki március 31-ig törleszti az ingatlanok, gépjárművek után járó fizetendőt; a mozgássérültek eddigi kedvezményeit például teljesen eltörölték (ők eddig mentesültek az adófizetés alól).