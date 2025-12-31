Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Fájdalmas adóemelés Kézdivásárhelyen

2025. december 31., szerda, Közélet

A kormány által előírt séma szerint emeltek adót Kézdivásárhelyen, de az adóemelés valós mértéke jóval nagyobb, mint a kormány által beharangozott hetven százalék, s nem azért, mert a megemelt összeget az 5,6 százalékos pénzromlással is ki kell igazítani. Az ingatlanadók az új évtől nagyjából kétszeresére nőnek a céhes városban.

  • Megosztotta a kézdivásárhelyi tanácsot az adók emelése. A szerző felvétele
    Megosztotta a kézdivásárhelyi tanácsot az adók emelése. A szerző felvétele

Nagyon megosztotta a kézdivásárhelyi tanácsot az az intézkedés, amelyet a kormány nyomására kellett elfogadniuk. Mint kiderült, senki sem akart adót emelni, Bukarest nyomására történik mindez. A kormány egyébként hetvenszázalékos emelést írt elő, amit még az 5,6 százalékos éves inflációval is ki kell igazítani, de Kézdivásárhelyen ez másként csengett le. A lakóházak utáni ingatlanadót a törvény az ingatlan becsült értékének 0,1 százalékában állapítja meg. A kézdivásárhelyi lakások adózandó értékének megállapításához használt négyzetméterenkénti ár azonban semmiképp nem nevezhető normálisnak, hiszen az ebből visszaszámolt ingatlanárak köszönőviszonyban sincsenek a piaci valósággal. A céhes városban a 0,1 százalékos koefficienst például 2677 lejes négyzetméterárra számolják (korábban ez az érték nagyjából 700 lej volt), így egy kétszobás, 50 négyzetméteres tömbházlakás értéke nyolcvanezer euró lenne, ami jóval magasabb a valós piaci áraknál. Nagyobb lakások esetében a számok a valóságtól még távolabb kerülnek: egy nyolcvan négyzetméteres lakás esetében például közel 670 ezer lej (131 000 euró) az adó megállapításánál használt érték.

Ami a 2026-ra vonatkozó adókat illeti, Kézdivásárhelyen egy átlagosnak mondható kétszobás tömbházlakás éves adója valamivel 400 lej fölött lesz. A gépkocsik esetében nincs lényeges emelés, emelkedik viszont a külterületen lévő szántók adója: ez hetven százalékkal nő január elsejétől. A belterületi telkeket terhelő adó csak az éves infláció mértékével, 5,6 százalékkal nő. Rossz hír, hogy a korábbiak közül egyetlen kedvezmény marad meg a 2026-os évre is: tíz százalékkal kevesebb adót fizethet, aki március 31-ig törleszti az ingatlanok, gépjárművek után járó fizetendőt; a mozgássérültek eddigi kedvezményeit például teljesen eltörölték (ők eddig mentesültek az adófizetés alól).

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Bartos Lóránt Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-31 08:00 Cikk megjelenítése: 545 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 595
szavazógép
2025-12-31: Máról holnapra - Mózes László:

Tél volt, hó esett...

Ha valami hiányozhat a nyolcvanas évekből a sepsiszentgyörgyieknek – és talán joggal tágítható e tér, említhető tehát itt és most: háromszékieknek, székelyföldieknek és erdélyieknek –, az nem más, mint az akkori házibulik, pontosabban azok hangulata.
2025-12-31: Közélet - Bodor János:

Elfogadták Kovászna 2026-os helyi adóit és illetékeit

Kovászna Város Helyi Tanácsa elfogadta a 2026. évre vonatkozó helyi adók és illetékek mértékét, valamint az ezekhez kapcsolódó adókedvezmények és mentességek rendszerét. A döntés alapját Gyerő József polgármester előterjesztése képezte, amely a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével, a helyi költségvetési szükségletekhez igazodva készült el.
rel="noreferrer"