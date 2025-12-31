Elfogadták Kovászna 2026-os helyi adóit és illetékeit

Kovászna Város Helyi Tanácsa elfogadta a 2026. évre vonatkozó helyi adók és illetékek mértékét, valamint az ezekhez kapcsolódó adókedvezmények és mentességek rendszerét. A döntés alapját Gyerő József polgármester előterjesztése képezte, amely a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével, a helyi költségvetési szükségletekhez igazodva készült el.

„Figyelembe véve az alkalmazandó adókulcsok hatását, valamint a helyi költségvetési szükségletek fedezésének igényét, a járművek után fizetendő adót a 2025-ös szinten, a 2024-es inflációs rátával indexálva szükséges megállapítani” – áll a polgármester által benyújtott jóváhagyási indoklásban.

A helyi tanács által elfogadott határozat értelmében a 2026-os évre szóló épület- és telekadók megállapítása az országos jogszabályi keretek szerint történik. A magánszemélyek lakóépületei esetében az adó az ingatlan adóköteles értékének 0,1 százaléka, míg a nem lakáscélú épületeknél magasabb adókulcsot alkalmaznak. A jogi személyek esetében külön adókulcsok vonatkoznak a lakóingatlanokra és a nem lakás rendeltetésű épületekre.

A telekadó mértéke a telek fekvésétől és rendeltetésétől függ, bel- és külterületen eltérő számítási módszerrel. A személygépkocsik után fizetendő adó továbbra is a motor hengerűrtartalma alapján kerül kiszámításra, az elektromos járművek adómentességet élveznek.

Így például 1000 köbcentiméter alatt az adó mértéke megközelítőleg 19–22 lej 200 köbcentiméterenként, 1600–2000 köbcentiméter között 34–38 lej, míg 3000 köbcentiméter felett meghaladja az 500 lejt 200 köbcentiméterenként.

A 12 tonnát meghaladó össztömegű tehergépjárművek adója tengelyszám és tömeg szerint változik, az összeget az euró árfolyamához igazítva állapítják meg, kiegészítve a korábban elfogadott pótlólagos adókulccsal.

A határozat mellékletei részletesen rögzítik a 2026-ban alkalmazandó helyi illetékeket is. Az éves kereskedelmi működési engedély díja a fürdővárosban 116 lej, míg az üzletek és szolgáltatóegységek illetéke a használt felület nagyságától függően 867 lejtől 13 845 lejig terjed. Az urbanisztikai igazolások és engedélyek díjai fix összegűek, illetve az építkezés értékéhez igazodnak.

A határozat fenntartja azokat a kedvezményeket is, amelyek szerint az egész évre előre befizetett épület- és telek­adó esetén tízszázalékos adókedvezmény jár. Emellett lehetővé válik a 40 lejnél kisebb, 2025. december 31-én fennálló adótartozások törlése is.

A 2026-os évre vonatkozó adókedvezményeket és mentességeket külön határozat szabályozza, amely a helyi tanács hatáskörébe tartozó esetekre vonatkozik.