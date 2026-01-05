Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával

tudatjuk mindazokkal,

akik ismerték és tisztelték, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, após, rokon,

szomszéd és ismerős,

id. SZALAD SÁNDOR

életének 84. évében 2026. január 1-én csendesen

örökre elaludt.

A temetés az árkosi

ravatalozóháztól lesz,

az időpontról a család ad

tájékoztatást.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1120718

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

BÁCS FRANCISC

2026. január 4-én, életének 80. évében elhunyt.

Temetése 2026. január 7-én 13 órakor lesz

a sepsibükszádi római

katolikus temető ravatalozó­házától.

Emléke legyen áldott,

pihenése csendes.

A gyászoló család

1120716

Ezúton tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a sepsiszentgyörgyi

FRIED ANDRÁS

életének 87. évében hosszas, de türelemmel viselt

szenvedés után 2026.

január 2-án elhunyt.

Temetése 2026. január 8-án, csütörtökön 14 órakor lesz

a sepsiszentgyörgyi római katolikus temető kápolnájából.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Szerettei

1120715

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, rokon, jó szomszéd,

özvegy BOLDIZSÁR ­ZSUZSANNA

(szül. KUTI)

életének 78., özvegységének 3. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait 2026. január 6-án 12 órától kísérjük utolsó útjára a vártemplomi ravatalozóháztól a református temetőbe.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Kérjük kegyeletüket egy száll virággal róják le.

A gyászoló család

1120712

„Küzdöttél, de már nem lehet, Csend ölel át és szeretet.

Csak az hal meg, kit felednek, Örökké él, kit igazán szeretnek.”

Szívünk mély fájdalmával,

de Isten akaratában meg­nyugodva tudatjuk, hogy

a drága jó édesapa, testvér, nagyapa, dédtata, após, apatárs, keresztapa, koma,

rokon, sógor és jó szomszéd,

id. KÉSZ SÁNDOR

életének 72., özvegységének 7. évében türelemmel viselt betegség után elhunyt.

Drága halottunk földi

maradványait 2026. január 6-án 14 órakor kísérjük utolsó útjára a gidófalvi református ­temetőben.

Részvétfogadás január 5-én 18 órától és temetés előtt

egy órával. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

1120714

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szotyori

IMREH GÉZA

életének 70. évében 2026. január 3-án csendesen elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait január 5-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a szotyori ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

1120711

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága édesapánk,

dr. PÉTER LÁSZLÓ

családorvos

életének 70. évében

türelemmel és méltósággal viselt, hosszú betegség

után elhunyt.

Drága halottunk földi

maradványait 2026. január 6-án 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a vártemplomi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Kérjük, kegyeletüket

egy szál virággal róják le.

A gyászoló család

1120710

Részvét

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak

dr. PÉTER LÁSZLÓ elhunyta alkalmából. Egy hivatását odaadással végző, kollégái és betegei által szeretett és becsült családorvostól búcsúzunk. Pihenése legyen csendes.

A Kovászna Megyei Család­orvosok Szövetsége

1120713

Megemlékezés

„Ott a búcsúzás az éjben, ott a bölcső, temető. / Meg­születtek, fény a fényhez, két láng egymáshoz hajolt. / És hullámzik velük fel-le mindaz, ami az a volt.”

(Fekete Vince: A világ újra)

Húsz évvel ezelőtt távozott közülünk SZONDA GYÖRGY. Lélekben azóta is velünk van, szeretettel őrizzük életét. Kérjük azokat, akik

ismerték, tartsák meg emlékeze­tükben.

Szerettei

1120682

Január 2-án volt 15 éve, hogy a templomból hazafelé jövet a Jóisten magához szólította a rétyi id. VARGA BALÁZST. Emléke legyen áldott.

Bánatos hozzátartozói,

özvegye, fia, két lánya, vejei, menye és három unokája

1120709

Soha el nem múló

fájdalommal emlékezünk

URSU JUTKÁRA

(szül. SZAKÁCS)

halálának 18. évfordulóján.

Emléke legyen áldott.

Szerettei

1120707

Ne fájjon nektek, hogy mi már nem vagyunk. Hiszen napként az égen nektek

ragyogunk. Ha szép idő van és kék az ég, jusson

eszetekbe sok szép emlék.

Ha ránk gondoltok, soha

ne sírjatok, hiszen a szívetekben jó helyen vagyunk.

Könnyes szemmel és örök fájdalommal a szívünkben emlékezünk szeretett,

drága jó szüleinkre,

a mikóújfalusi

URSZULY DÓRA KATALINRA, halálának harmadik, ­valamint URSZULY ANDRÁSRA

halálának 14. évfordulóján. Emléküket lelkünkben hordozzuk életünk minden pillanatában. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Szerettei

4336034