Elhalálozás

2026. január 5., hétfő

Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával 
tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és tisztelték, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, após, rokon, 
szomszéd és ismerős,
id. SZALAD SÁNDOR
életének 84. évében 2026. január 1-én csendesen 
örökre elaludt.
A temetés az árkosi 
ravatalozóháztól lesz, 
az időpontról a család ad 
tájékoztatást.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
1120718

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
BÁCS FRANCISC
2026. január 4-én, életének 80. évében elhunyt.
Temetése 2026. január 7-én 13 órakor lesz
a sepsibükszádi római 
katolikus temető ravatalozó­házától.
Emléke legyen áldott, 
pihenése csendes.
A gyászoló család
1120716

Ezúton tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a sepsiszentgyörgyi
FRIED ANDRÁS
életének 87. évében hosszas, de türelemmel viselt 
szenvedés után 2026. 
január 2-án elhunyt.
Temetése 2026. január 8-án, csütörtökön 14 órakor lesz 
a sepsiszentgyörgyi római katolikus temető kápolnájából.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Szerettei
1120715

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, rokon, jó szomszéd,
özvegy BOLDIZSÁR ­ZSUZSANNA
(szül. KUTI)
életének 78., özvegységének 3. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait 2026. január 6-án 12 órától kísérjük utolsó útjára a vártemplomi ravatalozóháztól a református temetőbe.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Kérjük kegyeletüket egy száll virággal róják le.
A gyászoló család
1120712

„Küzdöttél, de már nem lehet, Csend ölel át és szeretet. 
Csak az hal meg, kit felednek, Örökké él, kit igazán szeretnek.”
Szívünk mély fájdalmával, 
de Isten akaratában meg­nyugodva tudatjuk, hogy 
a drága jó édesapa, testvér, nagyapa, dédtata, após, apatárs, keresztapa, koma, 
rokon, sógor és jó szomszéd,
id. KÉSZ SÁNDOR
életének 72., özvegységének 7. évében türelemmel viselt betegség után elhunyt.
Drága halottunk földi 
maradványait 2026. január 6-án 14 órakor kísérjük utolsó útjára a gidófalvi református ­temetőben.
Részvétfogadás január 5-én 18 órától és temetés előtt 
egy órával. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
1120714

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szotyori
IMREH GÉZA
életének 70. évében 2026. január 3-án csendesen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait január 5-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a szotyori ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
1120711

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága édesapánk,
dr. PÉTER LÁSZLÓ
családorvos
életének 70. évében 
türelemmel és méltósággal viselt, hosszú betegség 
után elhunyt.
Drága halottunk földi 
maradványait 2026. január 6-án 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a vártemplomi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Kérjük, kegyeletüket 
egy szál virággal róják le.
A gyászoló család
1120710

 

Részvét

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak
dr. PÉTER LÁSZLÓ elhunyta alkalmából. Egy hivatását odaadással végző, kollégái és betegei által szeretett és becsült családorvostól búcsúzunk. Pihenése legyen csendes.
A Kovászna Megyei Család­orvosok Szövetsége
1120713

 

Megemlékezés

„Ott a búcsúzás az éjben, ott a bölcső, temető. / Meg­születtek, fény a fényhez, két láng egymáshoz hajolt. / És hullámzik velük fel-le mindaz, ami az a volt.”
(Fekete Vince: A világ újra) 
Húsz évvel ezelőtt távozott közülünk SZONDA GYÖRGY. Lélekben azóta is velünk van, szeretettel őrizzük életét. Kérjük azokat, akik 
ismerték, tartsák meg emlékeze­tükben.
Szerettei
1120682

Január 2-án volt 15 éve, hogy a templomból hazafelé jövet a Jóisten magához szólította a rétyi id. VARGA BALÁZST. Emléke legyen áldott.
Bánatos hozzátartozói, 
özvegye, fia, két lánya, vejei, menye és három unokája
1120709

Soha el nem múló 
fájdalommal emlékezünk
URSU JUTKÁRA
(szül. SZAKÁCS) 
halálának 18. évfordulóján.
Emléke legyen áldott.
Szerettei
1120707

Ne fájjon nektek, hogy mi már nem vagyunk. Hiszen napként az égen nektek 
ragyogunk. Ha szép idő van és kék az ég, jusson 
eszetekbe sok szép emlék. 
Ha ránk gondoltok, soha 
ne sírjatok, hiszen a szívetekben jó helyen vagyunk.
Könnyes szemmel és örök fájdalommal a szívünkben emlékezünk szeretett, 
drága jó szüleinkre,
a mikóújfalusi
URSZULY DÓRA KATALINRA, halálának harmadik, ­valamint URSZULY ANDRÁSRA 
halálának 14. évfordulóján. Emléküket lelkünkben hordozzuk életünk minden pillanatában. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.
Szerettei
4336034

Színház
ÖRKÉNY ISTVÁN SZÍNHÁZ. Egy legendás színészt, a száz éve született Darvas Ivánt ismerheti meg közelebbről a sepsiszentgyörgyi közönség a budapesti Örkény István Színház A Darvas című előadásából, melyet január 7-én, szerdán 19 órától láthatnak az érdeklődők a Tamási Áron Színház nagytermében. Darvas Iván alakját a maga jogán szintén közismert magyarországi művész, Gálffi László idézi meg a színpadon, aki hajdan együtt játszott a színészóriással. 
