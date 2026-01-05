Elhalálozás
Szívünk mély fájdalmával
tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és tisztelték, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, após, rokon,
szomszéd és ismerős,
id. SZALAD SÁNDOR
életének 84. évében 2026. január 1-én csendesen
örökre elaludt.
A temetés az árkosi
ravatalozóháztól lesz,
az időpontról a család ad
tájékoztatást.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
1120718
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
BÁCS FRANCISC
2026. január 4-én, életének 80. évében elhunyt.
Temetése 2026. január 7-én 13 órakor lesz
a sepsibükszádi római
katolikus temető ravatalozóházától.
Emléke legyen áldott,
pihenése csendes.
A gyászoló család
1120716
Ezúton tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a sepsiszentgyörgyi
FRIED ANDRÁS
életének 87. évében hosszas, de türelemmel viselt
szenvedés után 2026.
január 2-án elhunyt.
Temetése 2026. január 8-án, csütörtökön 14 órakor lesz
a sepsiszentgyörgyi római katolikus temető kápolnájából.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Szerettei
1120715
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, rokon, jó szomszéd,
özvegy BOLDIZSÁR ZSUZSANNA
(szül. KUTI)
életének 78., özvegységének 3. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait 2026. január 6-án 12 órától kísérjük utolsó útjára a vártemplomi ravatalozóháztól a református temetőbe.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Kérjük kegyeletüket egy száll virággal róják le.
A gyászoló család
1120712
„Küzdöttél, de már nem lehet, Csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek, Örökké él, kit igazán szeretnek.”
Szívünk mély fájdalmával,
de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy
a drága jó édesapa, testvér, nagyapa, dédtata, após, apatárs, keresztapa, koma,
rokon, sógor és jó szomszéd,
id. KÉSZ SÁNDOR
életének 72., özvegységének 7. évében türelemmel viselt betegség után elhunyt.
Drága halottunk földi
maradványait 2026. január 6-án 14 órakor kísérjük utolsó útjára a gidófalvi református temetőben.
Részvétfogadás január 5-én 18 órától és temetés előtt
egy órával. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
1120714
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szotyori
IMREH GÉZA
életének 70. évében 2026. január 3-án csendesen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait január 5-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a szotyori ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
1120711
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága édesapánk,
dr. PÉTER LÁSZLÓ
családorvos
életének 70. évében
türelemmel és méltósággal viselt, hosszú betegség
után elhunyt.
Drága halottunk földi
maradványait 2026. január 6-án 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a vártemplomi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Kérjük, kegyeletüket
egy szál virággal róják le.
A gyászoló család
1120710
Részvét
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak
dr. PÉTER LÁSZLÓ elhunyta alkalmából. Egy hivatását odaadással végző, kollégái és betegei által szeretett és becsült családorvostól búcsúzunk. Pihenése legyen csendes.
A Kovászna Megyei Családorvosok Szövetsége
1120713
Megemlékezés
„Ott a búcsúzás az éjben, ott a bölcső, temető. / Megszülettek, fény a fényhez, két láng egymáshoz hajolt. / És hullámzik velük fel-le mindaz, ami az a volt.”
(Fekete Vince: A világ újra)
Húsz évvel ezelőtt távozott közülünk SZONDA GYÖRGY. Lélekben azóta is velünk van, szeretettel őrizzük életét. Kérjük azokat, akik
ismerték, tartsák meg emlékezetükben.
Szerettei
1120682
Január 2-án volt 15 éve, hogy a templomból hazafelé jövet a Jóisten magához szólította a rétyi id. VARGA BALÁZST. Emléke legyen áldott.
Bánatos hozzátartozói,
özvegye, fia, két lánya, vejei, menye és három unokája
1120709
Soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk
URSU JUTKÁRA
(szül. SZAKÁCS)
halálának 18. évfordulóján.
Emléke legyen áldott.
Szerettei
1120707
Ne fájjon nektek, hogy mi már nem vagyunk. Hiszen napként az égen nektek
ragyogunk. Ha szép idő van és kék az ég, jusson
eszetekbe sok szép emlék.
Ha ránk gondoltok, soha
ne sírjatok, hiszen a szívetekben jó helyen vagyunk.
Könnyes szemmel és örök fájdalommal a szívünkben emlékezünk szeretett,
drága jó szüleinkre,
a mikóújfalusi
URSZULY DÓRA KATALINRA, halálának harmadik, valamint URSZULY ANDRÁSRA
halálának 14. évfordulóján. Emléküket lelkünkben hordozzuk életünk minden pillanatában. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.
Szerettei
4336034
