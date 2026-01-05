Jó évet zárt a BYD 2025-ben

A BYD kiváló évet zárt 2025-ben, az első 11 hónapban összesen 4,182 millió autót gyártott, ez 2024 azonos időszakához képest 11,3 százalékos növekedés – adta hírül a kínai gyártó abból az alkalomból, hogy Csinan városában működő üzemében legyártották a 15 milliomodik NEV-et („új energiákkal hajtott jármű” – New Energy Vehicle). Ugyanebben az időszakban a Kínán kívüli értékesítés darabszáma elérte a 917 ezret, meghaladva a 2024-es év teljes exportértékesítését – ismertették a közleményben.

A BYD kínai multinacionális hightech-vállalat autóipari leányvállalata 2008-ban dobta piacra első NEV autóját, amely a világ első plug-in hibridje volt. Az első egymillió NEV legyártásához még 13 év kellett, de a tízmilliomodiktól a 15 millióig már mindössze 13 hónap alatt jutott el a vállalat – írták. A BYD jelenleg a világ 110 országában és régiójában van jelen. Európában 33 országban több mint 1000 kereskedés foglalkozik a kínai márkával, a tervek szerint 2026 végéig megduplázzák a márkakereskedések számát.

A közlemény kitér arra, hogy technológiai vállalatként a BYD erőteljesen fektet a kutatásba és a fejlesztésbe: 2025 első három negyedévében erre a területre 43,75 milliárd jüant (5,3 milliárd eurót) fordítottak, 31 százalékkal többet a 2024-es első három negyedév összegénél. A kutatás-fejlesztésre fordított kumulált összeg mára több mint 220 milliárd jüan (26,65 milliárd euró). A cég emlékeztet: elkötelezettsége az innováció iránt már eddig is számos újdonságot eredményezett az akkumulátorkémia területétől az intelligens vezetőtámogató rendszereken át egészen az ultranagy teljesítményű Flash gyorstöltésig. Utóbbival az akkutöltés nem időigényesebb egy hagyományos tankolásnál – jegyezték meg, hozzátéve: a rendszer európai bevezetése 2026-ban indul.

Romániában a cég 2025-ös megjelenése óta 21 értékesítési pont és 2 szervizpont létesült.