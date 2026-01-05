Elkészült az utolsó benzines Jaguar

December 19-én ért véget a belső égésű korszak a Jaguar számára. A jövőben nem lesz több benzines autójuk, csak elektro­mos. A 2016 óta 300 ezer darabos mennyiségben gyártott F-Pace sportos csúcsmodelljeként jegyzett SVR-ben egy 575 lóerős teljesítményű és 700 Nm nyomatékú kompresszoros 5 literes V8-as benzinmotor található.

Tavaly december 19-én le­gördült az utolsó Jaguar F-Pace a solihulli gyártósorról, ezzel véget ért a belső égésű motorok korszaka a 90 éves márka történetében. A fekete színű szabadidő-autó egyenesen a Jaguar Daimler Heritage Trust gyűjteménybe került, ahonnan csak különleges alkalmakon hozzák majd elő. Most egy év szünet következik, mire megérkezik az első villanyautó, amivel szintén nem a tömegautó-piacra céloz a nagy hagyományokkal rendelkező angol márka: a búcsúzó modell egy SVR kivitelű F-Pace modell volt 575 lóerős benzines motorral és 77 000 fontos indulóárral, az új villanyautó ehhez képest 120 000 fontos árról indul majd.

A Jaguar Type 00 tanulmány mutatta az új törekvést, milyen irányba akarják átpozicionálni a márkát, ami azonban nem mindenkinek jött be. Időközben van pár előzetes információ az új modellről, a négyajtós kupé három hajtómotoros összkerékhajtást kap, 1000 lóerős rendszerteljesítménnyel, akkumulátora 120 kWh kapacitású lesz és a Range Roverben is használt légrugós felfüggesztés gondoskodik a kényelemről. A szériaváltozat bemutatójára 2026 őszén kerítenek sort, az első ügyfélautókat valamikor 2027 első felében szállítják le.