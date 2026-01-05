Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Világszerte nő az elektromos járművek száma

2026. január 5., hétfő, Autóvilág–Technika

A 2026-os esztendő végéig már mintegy 116 millió elektromos jármű (EV) – személy- és teherautó, busz és furgon – fog közlekedni a világ útjain – áll a Gartner amerikai technológiai piackutató cég honlapjára felkerült jelentésben.

  • Világszerte nő az elektromos járművek száma. Fotó: Pexels
Jonathan Davenport, a Gartner vezető elemzője szerint annak ellenére, hogy az Egyesült Államok kormánya vámokat vetett ki az autóimportra, és számos kormány törölte az elektromos járművek vásárlására vonatkozó támogatásokat és ösztönzőket, a világ útjain közlekedő elektromos járművek száma mintegy 30 százalékkal nő 2026-ra az előző évi 89,6 millióról. A szakértő azzal számol, hogy a plug-in hibridek (PHEV) száma 32 százalékkal, 39,8 millióra emelkedik 2026-ban, mivel a vásárlók továbbra is fontosnak tartják, hogy szükség esetén legyen egy tartalék benzinmotorjuk. Az elektromos járművek nagyobbik részét azonban jövőre is az akkumulátoros járművek (BEV) adják, számuk a tavalyi 59,5 millióról idénre 76,3 millióra emelkedik.

