Világszerte nő az elektromos járművek száma

Jonathan Davenport, a Gartner vezető elemzője szerint annak ellenére, hogy az Egyesült Államok kormánya vámokat vetett ki az autóimportra, és számos kormány törölte az elektromos járművek vásárlására vonatkozó támogatásokat és ösztönzőket, a világ útjain közlekedő elektromos járművek száma mintegy 30 százalékkal nő 2026-ra az előző évi 89,6 millióról. A szakértő azzal számol, hogy a plug-in hibridek (PHEV) száma 32 százalékkal, 39,8 millióra emelkedik 2026-ban, mivel a vásárlók továbbra is fontosnak tartják, hogy szükség esetén legyen egy tartalék benzinmotorjuk. Az elektromos járművek nagyobbik részét azonban jövőre is az akkumulátoros járművek (BEV) adják, számuk a tavalyi 59,5 millióról idénre 76,3 millióra emelkedik.