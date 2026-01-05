Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Ritka lesz a legújabb, 2107 lóerős horvát hiperautó

2026. január 5., hétfő, Autóvilág–Technika

A Rimac Nevera R Founder’s Editionből kevesebb mint egytucatnyi példány fog készülni. Az új autóból csak 10 példány készül majd, kívül-belül egyedi megjelenésű újdonság megrendelőit maga a cégalapító, Mate Rimac és a cég dizájnigazgatója, Frank Heyl fogja fogadni a Rimac zágrábi központjában.

    Csak tíz példány készül az új Rimac Neverából. Fotó0: Facebook / Rimac Automobili

A 37 esztendős Mate Rimac nevével fémjelzett horvát cég, a 16 éves múltra visszatekintő Rimac három évvel ezelőtt küldte gyártásba a nem kevesebb mint 1914 lóerős teljesítményű elektromos hipersportkocsit, a 2 millió eurós Neverát, melyből 2024-ben érkezett meg a még erősebb limitált szériás verzió, a 2,3 millió eurós Nevera R.

A normál Nevera R-től eltérően nem 40, hanem csak 10 példányban gyártandó, kívül-belül egyedi megjelenésű újdonság megrendelőit maga a cégalapító, Mate Rimac és a cég dizájnigazgatója, Frank Heyl fogja fogadni a Rimac zágrábi központjában, akik segítenek majd az autó személyre szabásában. Ezen túlmenően a vásárlókat beavatják majd a Rimac stratégiai megbeszéléseibe, a visszajelzéseikre hallgatva fejlesztik majd a vállalat új modelljeit, ezenkívül pedig a rekorddöntésekre is meghívják majd őket.

A négy villanymotoros, 108 kWh kapacitású akkumulátorral szerelt csúcsmodell 1,72 másodperc alatt katapultál álló helyzetből 100-as tempóra, a végsebessége meghaladja a 430 km/h-t.

