Megnyílt a világ leghosszabb autópálya-alagútja

2026. január 5., hétfő, Autóvilág–Technika

Megnyitották a forgalom előtt a világ jelenlegi leghosszabb autópálya-alagútját, amely szó szerint átfúrja magát a kínai Tiensan-hegységen. A 22,13 kilométer hosszú Tiensan Sengli alagút egy új, 324,7 kilométeres gyorsforgalmi út része a Hszincsiang–Ujgur Autonóm Területen, és alapjaiban változtatja meg a térség közlekedését. A hegyvonulat eddig természetes akadályként választotta el a régió északi és déli részét, most viszont alagút köti össze őket.

  • Több mint 22 km hosszú a Tiensan Sengli alagút. Fotó: Facebook / China Daily
    Több mint 22 km hosszú a Tiensan Sengli alagút. Fotó: Facebook / China Daily

A Tiensan hegység Közép-Hszincsiangban, mintegy 2500 kilométeren húzódik, és korábban csak 4000 méter feletti hágókon lehetett átkelni rajta. Ezek az utak télen gyakran járhatatlanná váltak, nyáron pedig hosszú hegymászásra kényszerítették az autósokat. Az új alagúton viszont mindössze 20 perc az áthaladás, az Urumcsi és Korla közötti menetidő így a korábbi hét óráról nagyjából három és fél órára csökken – ami nemcsak kényelmi, hanem gazdasági szempontból is óriási ugrás.

Az építkezés 2020 áprilisában indult, és rendkívüli mérnöki kihívásokkal járt. Az alagutat közel 3000 méteres magasságban, extrém hidegben, erős szeizmikus aktivitású területen vájták ki. Legmélyebb pontja 1112 méterrel fekszik a hegygerinc alatt, a leghosszabb függőleges akna pedig több mint 700 méter mély – ez utóbbi önmagában is világrekord. A beruházás teljes költsége elérte a 46,7 milliárd jüant, ami mintegy 5,7 milliárd eurónak felel meg. Az alagút jelenleg személyautók számára járható.

Hozzászólások
