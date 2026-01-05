Az előző évhez képest 2025-ben 48 százalékkal növelte utasforgalmát a Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőtér – jelentette be Adrian Veștea Brassó megyei tanácselnök.
A 2023-ban megnyitott repülőteret üzemeltető Brassó megyei önkormányzat elnöke a Facebook-oldalán azt írta, hogy tavaly 337 353 utas választotta a brassói repteret. Egy évvel korábban, 2024-ben 227 900 utast regisztráltak. Hangsúlyozta, hogy az üzemeltetők bizakodva kezdik a 2026-os évet, a brassói létesítmény ugyanis beváltotta a hozzá fűzött reményeket: folyamatosan nő az utaslétszám, folytatódik a bővítés. A tájékoztatás szerint a zöldmezős beruházásként megvalósult létesítményben megnyitása óta 644 264 utas fordult meg. A tanácselnök megköszönte nekik, hogy bizalmat szavaztak Románia legfiatalabb légikikötőjének.
A Székelyföldet is kiszolgáló brassói reptérről Nagy-Britanniába, Németországba, Olaszországba és Magyarországra üzemelnek járatok. Az utasok körében népszerű budapesti járat a téli menetrend szerint hétfőn, szerdán, pénteken és vasárnap közlekedik.
A Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőteret 2023 júniusában nyitották meg. Románia első olyan légikikötője, amely – zöldmezős beruházásként – az 1989-es rendszerváltás után épült, megvalósítására 18 éve vártak a térség lakói. A beruházásra a tulajdonos Brassó megyei önkormányzat több mint 100 millió eurót költött, részben hitelből. A korábbi bejelentés szerint a kezdeti időszakban évi 300 ezer, néhány év múlva évi egymillió utasra számítanak.
